正論：萬綠叢中有丁屋　規劃古怪必藏奸

一石激起千重浪！東方報業集團發揮第四權精神，揭露西貢種種非法土地發展亂象，醜聞愈揭愈多，愈揭愈臭。繼有人在相思灣村綠化地帶違建「丁路」疑借勢發展後，丁路通往的神秘丁屋復被揭出沒有滿意紙卻一度出租甚至傳出放售，堪稱亂象叢生。詎料更驚人的發現還在後頭，神秘丁屋旁邊也有一塊鄉村式發展土地，持有人竟為鄰村村長家族，利益之手橫跨兩村、瓜葛盤根錯節也就罷了，最令人費解的是，明明周遭都被綠化地帶包圍，為何零零舍舍只有該兩塊土地被劃為可建屋的鄉村式發展，恍如為發展商量身訂造一般？

不近情者多藏奸。西貢大環村官地遭人非法鑿路，地政總署事隔逾三周依然沒有積極執法，本來已令人疑竇叢生，不料本報昨日揭發的相思灣村違法亂象更加離譜，由規劃署到地政總署皆不作為，甚至百般包庇，更令人懷疑內情不單純，官商勾結的嫌疑濃得化不開。昨日早上，本報記者再到屬於綠化地帶的相思灣村及下洋村交界、即被人違建丁路的現場視察，仍未見執法人員圍封和執法，神秘丁屋對出空地則泊有挖泥車，以及有多間疑似工地辦公室的貨櫃屋，直至下午，地政總署人員始施施然到場拍照了解，旋即離去。事實證明，該署踢一踢動一動，要不是本報大字標題報道事件，激起全城嘩然，市民對「官商鄉黑」深惡痛絕，署方人員肯定連現一現身、裝裝樣子都省下。

事實上，綠化地帶不能有任何發展，不管涉及的是官地還是私地，違建丁路都已違反土地用途和屬於違例發展，地政總署和規劃署都有權執法，而居於附近的村民亦證實，違建丁路的工程數年前已開始進行，為何長久以來當局皆聽之任之？更須指出，丁路盡頭便是神秘丁屋（No.855），而神秘丁屋旁邊更有一幅屬於鄉村式發展的土地（31號地段），種種迹象表明，該條丁路疑是為了方便上址大興土木建屋牟利而設。本報調查下去再有更多發現，31號地段乃由西貢下洋村村長劉玉平家族持有，另一條村的村長家族竟在相思灣村持有可建屋土地，難道不是折射出丁權亂象百出、利益鏈錯綜複雜、西貢形同無王管鄉事王國的冰山一角嗎？

最諷刺的是，規劃署在官方網頁清楚列明，土地運用方面須力求平衡，以滿足包括自然保育在內的多方面需求。既然如此，為何在綠化地帶團團包圍的情況下，獨是神秘丁屋及接連的31號地段被劃為可建屋的鄉村式發展，猶如「萬綠叢中一點紅」？有關規劃準則究竟為何？

眾所周知，丁屋政策是港英年代的產物，至今已有近半世紀歷史，當時港英政府在新界大規模收地發展，惟無法以地賠地，遂向被徵收土地的村民派發換地權益書，容許原居民興建丁屋作為補償，逐漸演變成原居民的特權和牟利工具，套丁亂象層出不窮。至於港英時期專責新界事務的是「理民府」，由土地註冊到買賣登記再到收地賠償皆一手包辦，更是黑幕重重，直到上世紀八十年代才由區議會和政務處取而代之。須知道，五、六十年代貪污風氣盛行，新界土地轉讓更是無法無天，偷龍轉鳳、無中生有、私相授受等亂象比比皆是，劉玉平家族持有的土地，半世紀前原為一片蕉林，為何由綠化地帶劃為鄉村式發展，原因可思過半矣。

問題是，即使這些真是「歷史遺留的問題」，難道現在的政府部門沒有責任查證和糾錯嗎？在人們愈來愈重視保育的今天，綠化地帶具有極高的保育價值，過去曾有不少綠化地帶擁有者欲申請改變土地用途而不可得，如今明知有兩塊被綠化地帶包圍的土地離奇地劃為鄉村式發展用地，規劃署依然不以為奇毫無反應，如何令人信服？外界對官商勾結的質疑愈來愈強烈，本報就兩大部門涉及行政失當向申訴專員公署投訴及提出七大疑問，顯然不是無的放矢。

已知的事實是：違建丁路周邊土地的業主為陳廣盛，神秘丁屋業主是黃子洋，丁屋旁邊的31號地段持有人為劉玉平家族，這三者是甚麼關係，耐人尋味。陳廣盛過去曾捲入多宗損害生態的土地發展糾紛及丁權糾紛官司，「先破壞，後發展」乃其慣常手段，惟規劃署至今僅就其違建丁路提出檢控，並無積極跟進；而違建丁路當中涉及部分官地，地政總署亦未有執法。

至於黃子洋在該區則有多個發展項目，○九年向地政總署申請進入政府土地進行建造該神秘丁屋工程，翌年獲批，限定工程要在一一年中完成。惟事隔多年，地政總署卻連是否已向該屋發出「滿意紙」，都一度以私隱為擋箭牌而拒向本報透露，直到後來始承認未獲發滿意紙，期間該屋疑曾出租並傳出放售，懶理安全風險。兩大部門對上述亂象，不是視而不見，就是見而不作為，至今仍在拖延執法，加上劉玉平家族持有的地段為萬綠叢中一點紅，專享建屋權利，更是離奇古怪。當中到底有甚麼不可告人的秘密，規劃署和地政總署固然必須交代，廉政公署及申訴專員公署更須介入調查！

總而言之，土地是香港極珍貴的資源，絕對不是某些人的牟利工具，何況上述土地發展存在種種違法問題和可疑之處，豈容有關部門蒙混過關！港府再不公平公正地處理鄉村土地發展，一味偏幫包庇非法運作，由官商勾結激起的滔天民怨，肯定不是弱勢政府所能承擔！