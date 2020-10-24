世界視線：普京籲俄中抱團　共抗衡美國霸權

俄羅斯總統普京日前表示，由美國和俄羅斯決定世界重大議題的時代，已經一去不復返，目前中國和德國正崛起成為超級強國，又表示不排除俄中結成軍事聯盟的可能性。

無獨有偶，北京當局紀念抗美援朝七十周年，領導人強調「任何單邊主義、保護主義、極端利己主義，都是根本行不通」，矛頭直指美國。再看看如今進行得如火如荼的美國大選，特朗普與拜登均矢言繼續對中國採取強硬態度，特別是拜登，備受兒子的醜聞困擾，更需以實際的「反中」政策撇清。

正如有人形容，今日世界已進入中美俄鼎足而三的「新三國時代」，而三角形的任何兩邊都必然長於另外一邊。上世紀七十年代，華府落實「聯中制蘇」戰略，前總統尼克遜歷史性訪華，從此一舉扭轉冷戰的歷史走向。三十年河東，三十年河西，今日俄羅斯的角色，有點像當年中國扮演的「關鍵第三邊」。事實上，身為「聯中制蘇」大戰略奠基人之一的前美國國務卿基辛格，曾向特朗普提出「聯俄抗中」。

應該說，特朗普上任之初，對俄羅斯的調子明顯緩和，奈何在國內兩黨政治惡鬥的大環境下，「通俄」成為特氏政治上的「原罪」。簡單到在峰會上跟普京「闢室密談」，在國內也慘被批鬥，「聯俄」是想都不用想的了。至於對中國，特朗普上台之初似乎並未從「世界霸權」的高度檢視美中關係，而只是從商人「牟利」的角度出發，整天想着如何從中國那裏「攞着數」，讓美國人在經濟上得益，自己可以輕鬆連任。

然而一場新冠肺炎襲來，令特朗普的如意算盤難再打響。而特氏將疫情甩鍋中國竟成為「路徑依賴」，讓特氏把自己裝扮成「反共鬥士」撈取選票。今時今日壓制中國已成為共和、民主兩黨共識，國防部長埃斯珀日前強調，美軍當前的主要任務是加強與盟國合作，應對來自中俄的擴張和侵略，又指「中俄的盟友加起來可能不足十個」，可見對美國來說，臥榻之側，不容鼾睡，就算想繼續韜光養晦，美國也不會輕易放過。