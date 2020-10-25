神州觀察：雲養牛遭遇騙局　吸教訓理性投資

事出反常必有妖。互聯網時代，網絡投資理財騙局倍出，叫人防不勝防，然而萬騙不離其宗，噱頭再多，少不了會許以高收益、高回報之類的承諾，否則便不能誘人入局。只是此舉明顯有違一般常識，單就這一點，理性投資者便需敬而遠之，且過往教訓實在太多，不能總是不長記性。

多地公安機關近期紛紛接到群眾舉報，稱有人墮入了網絡「雲養牛」投資騙局，即以「互聯網+畜牧業」方式通過網絡程式登記領養牛隻，以賺取回報，之後再找各種藉口要求對方追加投資，最終捲款走人。據指受害人遍布全國，被騙金額由數萬元至數十萬元不等，有人甚至將半生積蓄投了進去，到頭來落得血本無歸的下場；一些地方已成立維權群組，其中一個群組便有上百名受害者，涉額高達七百萬元。

不可不知，內地近年盛行「雲養殖」、「雲種植」等「互聯網+」經濟，不少互聯網名人巨擘、電商、大企業都積極參與其中，並成功孕育出大批用戶，所養所種又包括雞鴨貓狗、花草蔬果等各式品種，乃至連東北虎也有得養，「雲養牛」不過是其中一環。但是再怎麼玩也好，投資與收益都有合理區間，過了頭肯定有問題，像本案一眾騙徒多是許以百分之十、二十等高額回報，乃至認領天數愈長，所獲返利愈多，算下來年收益竟可超過百分之三百，這哪裏是投資，簡直就是變戲法。

天上不會掉餡餅，偏偏就是有人願意相信。很難想像，一個傳統養殖業貼上「互聯網+」的標籤就能產生如此巨額的利潤，就能給投資者帶來如許賺頭；那麽騙徒許諾的高收益又從哪裏來？當然還是「龐氏騙局」那一套，以「拉人頭」模式完成資金累積，靠拆東牆補西牆兌現初期返利承諾，待到一定階段後開始食言敷衍，直至最終崩盤跑路。事實上，所有網絡投資騙案玩的基本上都是這種套路，「雲養牛」無非是新瓶裝舊酒的又一個騙人把戲，卻仍有那麼多人不斷上當受騙，可見內心貪婪，必招禍害。

和眾多利用P2P、區塊鏈、外匯平台展開的互聯網金融騙局一樣，無數的投資者被當作韭菜收割了一茬又一茬，以致早有「韭菜不夠用」之說，反映出來的另一重要方面則是他們嚴重缺乏投資理財教育。改革開放幾十年，民眾逐漸富裕起來，並想通過新型投資獲取財富增長，當中不乏一些急功近利、想要快速致富成分，惟因自身不具相關知識觀念，社會亦無從提供系統性投資學習機會，只能一再被人洗劫血汗錢，所以政府應該設法為民眾及時補上這一課，以及從監管層面着手，有效加強提升防範措施，少讓民眾誤墮陷阱。