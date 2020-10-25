世界視線：特朗普官司纏身　自我赦免或成真

美國總統特朗普能否連任很快便有分曉，如今人們關心的焦點之一是，一旦投票結果對特氏不利，他會否和平移交政權。有分析指出，特朗普之所以狠抓權位不放，主要是因為他官司纏身，要是失去總統寶座的「護身符」，將有淪為階下囚之虞。

事實上，特朗普不止一次說過，自己如果敗選，將可能離開美國。他早前在喬治亞州出席競選集會時，以半開玩笑的口氣說，如果敗給拜登，「感覺可能不會那麼好，或許我會離開這個國家」。而在北卡羅萊納州的競選集會上，他稱如果拜登贏了，其支持者可能永遠都見不到他。

儘管拜登曾經揚言，自己當選後不會特赦特朗普，但如果特氏肯和平下台，主動去國，反而省去了拜登不少麻煩。試想想，如果特氏卸任後真的離開美國，難道拜登真的下通緝令？如此一來，美國將淪落到像秘魯一樣，首次產生「流亡總統」，到時美國僅餘的一點「制度自信」也將蕩然無存。眾所周知，美國司法有「辯訴交易」的傳統，檢察官會跟嫌疑人達成協議，後者承認較輕的罪行，控方提高入罪成功率，皆大歡喜。拜登陣營不妨考慮跟特氏作類似「交易」，以卸任後「軟着陸」，換取他不再說三道四、添煩添亂。

然而，這可能只是一廂情願而已。調查特氏通俄醜聞的前特別檢察官米勒的副手魏斯曼，日前在新書宣傳活動中向媒體表示，如果特朗普連任失敗，他將會赦免自己和幾名家庭成員。魏氏表示，這在美國史上從來沒有發生過，認為如果司法部決定進行刑事起訴，將會受到挑戰。魏斯曼又表示，通俄調查團隊當初應該更加進取，如果他處在米勒的位置，肯定會傳召特朗普。

當然，現在說這些都已太遲。特氏堅持委任巴雷特填補金斯柏格的聯邦最高法院大法官遺缺，很可能就是為自我赦免作準備。在參議院聽證會上，巴氏被問到是否同意總統有權赦免自己時，就以「不會評論有可能審理的案件」為由拒絕作答，可見特氏為自己打造「免死金牌」的可能性絕不能低估。