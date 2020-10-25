正論：本地遊諸多設限　救旅業只是空談

本港新冠肺炎疫情沒完沒了，至今無法「清零」，通關無期下，旅遊業停擺八個多月，已到了奄奄一息的地步。港府日前終於放寬本地持牌旅行社推出本地遊，無奈放寬徒具姿勢，限制多多，業界更大數三宗罪，直指中小型旅行社無法受惠。說到底，盡快恢復粵港澳三地互通才是治本之道，否則別說旅遊業捱不住，各行各業都遲早玩完。

港府宣布放寬防疫措施，上周五起讓持牌旅行社舉辦本地遊旅行團，旅行社須簽訂《本地遊防疫承諾書》，包括導遊和領隊需要在「合理時間」內接受病毒檢測並持陰性結果，每團人數上限三十人，每架旅遊巴不得接載多於座位一半的旅客，旅行社需為團友購買健康保險，並要遵守四人一枱等防疫措施。旅遊業議會指出，目前約有五十多間旅行社登記過百個行程，預料重陽節三日連續假期可吸引不少市民報名出團。

可惜事與願違。本報記者趁周末走訪多個本地遊熱門景點，包括西貢、吉澳、東坪洲等，都是只見「散客」不見「團客」，西貢北潭涌旅遊巴停泊處雖然泊滿數十架旅遊巴，奈何只是「曬太陽」而沒有載客，西貢碼頭一帶的海鮮食肆同樣冷冷清清。業界預期的熱鬧場面並無出現，反映本地遊的受歡迎程度不如預期，究其原因，除了市民習慣自由行外，亦與港府對旅行社諸多設限不無關係。有旅行社負責人力數港府「三宗罪」，包括行政失當、措施急就章、規例繁瑣不到位，旅行社不欲誤踩地雷和增加成本，大多採取觀望態度，寧願不出團「睇定啲」，結果全港一千七百多間旅行社中，只有不足百分之五登記辦團。業界反應不踴躍，市民可選擇的行程自然不多，部分本地團收費又因為成本高而偏貴，反應冷淡可謂不足為奇。

尤其最為業界詬病的是檢測指引不清晰，單是導遊及領隊須持有「合理時間」內的陰性檢測證明，但何謂「合理時間」語焉不詳，連大型旅行社出示導遊上月的陰性檢測結果都被旅議會打回頭，後來才明言檢測須在本月二十日或之後進行才算合理，導致旅行社要在短時間內安排導遊再驗，差點趕不及出團。更有甚者，由於港府規定旅行社必須為團友購買全新的健康保險，若旅行社規模較小，沒有合作開的保險公司願意承保，隨時不能成團，因而被轟為刁難中小型旅行社。

事實上，港府將所有防疫責任推給業界，自己彷彿毫無責任，到頭來增添業界經營成本，根本無助打救旅業。有見業界群情洶湧，旅議會不得不補鑊，稍後為導遊及領隊提供免費病毒檢測，再次讓人見識港府思慮不周、拍腦袋決定的施政作風。

說一千，道一萬，不如從源頭切實解決問題。香港經濟一潭死水，旅遊業淪為失業重災區，根子是疫情下通關無期。港府與其搞一大堆不湯不水的放寬本地遊措施，不如從速推出健康碼，讓持健康碼的粵港澳旅客早日互通。高官有正事不做，寧願花費大量時間心思乞求外國建立旅遊氣泡，到頭來響應者稀，對振興旅遊業和經濟幫助輕微，本末倒置，何苦來哉？