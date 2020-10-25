功夫茶：國泰縮骨又刻薄　呢份工點做得落

上個星期香港出現「大屠殺」，屍橫遍地，哀鴻遍野，慘不忍睹。劊子手係國泰航空，史上最大規模裁員，炒成五千三百個本地員工，即日停運國泰港龍，呢把「屠龍刀」幾乎見人就劈，國泰城血流成河，可以留低嘅咪以為執身彩，呢個劊子手又點會咁好死，點都要喺你身上捅一刀。

被裁嘅包括國泰同港龍四千幾個機艙服務員同埋六百幾個機師，以及七百個後勤人員。佢哋需要喺今個星期三之前簽署遣散方案同意書，而國泰未被裁走的「幸存者」，則被資方要求簽訂新合約，當中條款加晒辣，大幅削減薪酬同福利，機師變相減人工四至六成，而各級空姐空少的月薪都會封頂，又削減資深員工職級津貼，第時退休金冇梗一大截。如果唔願意簽新合約或終止合約同意書，就唔會有一個月薪金補償，長期服務金仲要同退休金對沖。

國泰呢招辣過冬蔭功，直頭係冇陰功，唔知管理層有幾刻薄無良先可以諗出嚟，喂，話晒一場同事，他朝君體也相同，使唔使去到咁盡？簡直係不平等條約，你叫員工點啃得落？《禮記‧儒行》有云「儒者可親而不可劫也，可近而不可迫也，可殺而不可辱也。」士可殺不可辱，好多員工表示寧「死」不從，唔肯簽新合約。

勞工處話關注事件，提醒國泰若想更改僱傭合約條款，要事先諮詢僱員，並給予充分時間考慮。廢話，講咗等於冇講，唔係以為國泰會聽你支笛吓嘛！班管理層冇樣叻，炒人最叻，炒期油就損手爛腳，搵下屬開刀填氹，過去幾年猛削福利都已經冇好日子過，依家奉旨大開殺戒，資方擺到明態度係，簽唔簽吖，唔簽就罷就，慳番，仲有乜嘢可講？

大家有眼睇，國泰客運愈做愈縮，主要靠貨運支撐，連埋注資同保就業，攞咗政府近三百億都頂唔順，睇怕唔捱得幾耐，員工過得初一，未必過到十五，資方講到明夠晒數，睇嚟再削一千人都唔怕，橫掂疫情有排未搞掂，飛機都係泊喺度曬太陽，炒人嘅嘢，多啲嚟，密啲手啫！你係員工，為公司仆心仆命，奉獻青春，依家慘變棄卒，連大肚婆都怕自己生完都難逃一劫，幫呢啲咁嘅老細打工，都係前程似咁，係咁先喇！

東家唔打打西家，此處不留人，自有留人處，又唔使諗轉行咁悲觀，良禽擇木而棲，香港市場細啫，眼光放遠啲，大灣區夠大喇啩，區內發展潛力同埋市場都大到無可估計，喺呢個疫市都仲有新航空公司密鑼緊鼓籌備中，大灣區航空求才若渴，機師空姐又多個好選擇。計功夫茶話齋，國泰自己做唔起，好應該放番啲航權出嚟，唔好死人霸生地！