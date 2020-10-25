香港歷史博物館要更新「香港故事」的展覽，這是好事。事實上，香港一直缺乏真實的歷史。英國殖民地虛構的香港小漁村的起始，抹殺了香港在割讓之前至少上千年與內地社會經濟緊密結合的歷史。這應該是時候撥亂反正了。

香港的歷史，是香港社會和港人身份認同的最重要依據。近年的「港獨」思潮，一是排斥香港歷史；二是依殖民地時代的邏輯製造假的香港歷史，以此錯誤引導不讀歷史的年輕一代。

中小學的常識或通識都有介紹新界的大家族，但只就香港在殖民地之後的領域範圍而言，沒有提及它們與廣州地區的農村社會的鄉約關係、香港的墟市與珠三角的墟市體系的緊密結合關係。新界大家族以外，有漁民村落，他們不只在香港水域捕魚，也在整個珠江口及鄰近水域作業。

明清幾百年裏，這個海域海盜猖獗，長洲和港島就有海盜張保仔的遺迹與傳說。這是香港歷史的重要一部分。而東莞鹽場、大埔碗窰、屯門駐軍，既反映在農耕以外香港與內地的經濟關係，也顯示作為廣州外港門戶的香港的政治軍事作用。

香港割讓，先是香港新界鄉民支持廣州三元里的農民打擊侵略英軍，後是一八九九年新界鄉民抗英的梅樹坑六日之戰，這些都是香港不能抹殺的歷史，更不能讓「港獨」分子隨意改變、解釋。

香港殖民地早期幾十年財政和貿易經濟都依賴販賣鴉片，出口內地，轉運海外，以及在香港設鴉片專營。這段醜陋的歷史不能掩蓋，社會與學生知悉才能使他們明白英國侵略中國、佔領香港的緣由動機。英美公司販運鴉片，英資銀行貿易融資。香港作為對華鴉片貿易的中樞，印度鴉片長驅而入，香港與內地的外國租界連成一手，編織深入內地的鴉片毒害的網絡，同時也轉口到海外華人社區。

香港殖民地時代這些極不光彩的歷史被政府掩蓋，回歸後特區政府也不清楚地教育學生與社會，只歌頌殖民地的建設，變成替英國殖民者塗金抹彩。事實上，殖民地時代哪來建設？在麥理浩上世紀七十年代新政之前，香港社會貪腐，基建落後。五十年代前國人自由出入和在香港居住工作，殖民地不作管制，但也不當華人為公民，公共服務匱乏。而麥理浩的新政不過是為談判不平等條約而設，香港鐵定回歸，新政便夭折，這正暴露英國在香港施政的虛偽。

香港故事可以多談回歸，但是歷史不擺正、不釐清，頌揚回歸亦不足以糾正社會的認識，建立自身認同的堅實基礎。