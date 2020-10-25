中國領導人在抗美援朝七十周年講話中警告老美，中國人民在任何威脅壓力面前，「腿不會抖，腰不會彎」；警告老美「已經組織起來的中國人民是惹不得的」；警告老美中國人民會用讓侵略者「聽得懂的話」告訴他們，「以戰止戰，以武止戈」。領導人還說，「抗美援朝精神」會世代相傳。

老美現在發起的這場中美國運之戰、新冷戰，比當年的「韓戰」範圍要廣得多，規模大得多，影響深遠得多，雙方也都做好了大打一場的準備。這場國運之戰，是老美主動發起、加害中國的，老美是非正義的一方，中國是正義的一方。因此，中國人民正氣凜然，英勇無畏，敢於戰鬥到底，其底氣、韌力遠高於老美，故正義必勝！老美如果敢冒天下之大不韙，妄啟戰端，必令其再後悔一次——在錯誤的時間、錯誤的地點，打一場錯誤的戰爭，屆時恐怕就不是「後悔」那麼簡單。

當年「韓戰」，中美打成平手，重挫老美氣燄和戰略圖謀，但並未從根本上傷到老美。今次則大不同，一旦老美在中美之戰中受挫，哪怕只是「打平手」，老美將加速衰敗。如今中國的國運國力大幅上升，老美的國運國力疲不能興，它對世界格局的掌控已分崩離析。在這種情勢下，老美要和中國打國運戰，要刀兵相見，其「在錯誤的時間、錯誤的地點，打一場錯誤的戰爭」所鑄之大災大難，將百倍於「韓戰」也。

對於「韓戰」，老美一些人是心有不甘的，他們總想利用這個「題材」做些反華文章，威嚇北京。那個美國副總統彭斯在向中國發出「開啟新冷戰」威脅時，就屢次提到他的叔叔當年「參加韓戰」，「在冰天雪地中作戰」。彭斯「痛說反華家史」，是在表明「拿起叔父輩之手中槍」，不惜再在「冰天雪地」或甚麼環境下再和中國幹一仗；這樣的「戰爭狂人」若繼續得勢，對老美之危害將非常之大。

因此，對於中國領導人的「抗美援朝」講話，首先要「好好學習、深刻領會」的應是特朗普、彭斯之流也。