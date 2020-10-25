和平年代並不和平。最近世界各地紛紛擾擾，亂象不絕：白羅斯反政府示威沒完沒了、阿塞拜疆和亞美尼亞戰火未息、吉爾吉斯政治派系爭權奪利、泰國反政府動亂愈演愈烈……顯而易見，這些亂象的背後都有西方身影。

先說吉爾吉斯，這個只有六百多萬人口的中亞小國，自從十多年前爆發顏色革命後，便一直沒有平靜過。有些吉爾吉斯人曾對引入西方民主沾沾自喜，更揚言要打造成「中亞的瑞士」，詎料瑞士做不成，反而淪為人間地獄。一個小小的國家，全國性政黨就有二百多個，各種非政府組織更是多如牛毛，當中不少接受西方資助，在政權更迭和政治動亂中扮演極不光彩的角色，以致逢選必亂，任何人上台都不行。有人統計過，吉爾吉斯短短二十幾年間更換過二十八位總理，制訂過十部憲法，堪稱世界奇迹，而這正是拜顏色革命所賜。大家不妨回想一下，爆發過顏色革命的國家，哪一個有好下場？哪一個不是亂象叢生？哪一個不是民不聊生？

值得一提的是，吉爾吉斯爆發顏色革命的時候，美國駐該國大使是楊甦棣。後來他功成身退，轉任美國駐香港及澳門總領事，結果先後爆發佔中之亂和反修例黑暴，可見美國在香港使用的是同一套路。不同的是，香港是中國的地方，美國可以製造混亂，卻始終無法令其變天。

再說泰國，目前這場反政府動亂有別於過去的黃衫軍和紅衫軍，示威者矛頭直指王室，暴力手段和穿着打扮都類似香港黑衣暴徒，證明他們師出同源，都是美國等西方國家訓練出來的政治打手。美國為甚麼要搞泰國？無非因為泰國與中國關係友好，而且積極參與一帶一路合作計劃，自然令老美不爽。美國企圖拉攏全世界圍堵中國，誰不聽話就搞誰，泰國不過是其中一例而已。所以說，美國才是世界最大亂源，凡是其插手的地方，便不可能平靜。