近年對打工仔的壞消息接踵而來，國泰航空大裁員，削八千五百個職位，不少人前路茫茫，要轉行但無其他一技之長，找工作極困難，工種要有前途更加變成奢求。

不過，窮則變，變則通，香港人求生本能很強，再加上發揮獅子山下精神，守望相助。有私家醫院為被裁的空中服務員提供新出路，免費修讀醫護助理人員課程，學成之後優先錄用，完成課程後仍可繼續進修，朝註冊護士目標出發。雖然免費名額只得一百個，但有人做領頭羊，自然會有其他人跟隨，各行各業都出一分力，為失業人士雪中送炭。

政府一向有提倡所謂再培訓，現在正正是需要為失業人士增值，哪個行業需求特別大，就應該推出資助或免費課程供修讀，一家醫院也想到以職養職，政府卻毫無動作，保就業不是派錢就算，長貧難顧，真正的幫助是讓有工作能力的人可以自食其力，官員不是不知道這道理，而是懶得理，派錢補貼慷納稅人之慨，一了百了，要他們動腦筋用心幫人，簡直難如登天。

正如本欄昨日所說，航空從業員轉去其他行業，其實一點也不輸蝕，只是缺乏訓練或經驗，這些都是可以靠個人努力去彌補，最重要是獲得機會重新出發。千里馬也需要伯樂，人人為我，我為人人，粵語片時代香港人也是窮得很，但大家也是咬緊牙齦捱過去，只要自己人團結，必可迎難而上，再創香江傳奇。

香港現在最大問題是社會撕裂嚴重，而無能政府火上加油，倒行逆施，破壞法治，市民有冤無路訴，怨氣大爆發。以新界連串非法開路為例，有些人遠在窮鄉橫行霸道也獲部門包庇，有些人在市區三餐不繼卻無人理會。種種不公平是政府一手造成，市民努力建設香港，廢官卻盡情破壞，與民為敵，教人心灰意冷，一堆死灰確實難以團結起來。