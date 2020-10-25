在新冠肺炎疫情籠罩下，各國之間的旅遊服務幾乎陷於停頓，民眾被困在國內，旅遊業界叫苦連天。有人想出，國家之間如果疫情差距不大，可以互相承認檢測報告，讓國民恢復旅遊。英國建議與法國建立「旅遊走廊」，方便國民來往，澳洲也與新西蘭建立「旅遊氣泡」，恢復往還，並打算陸續推廣到其他疫情受控國家。

特區政府宣布，已接觸十一個國家及地區，商討相互建立旅遊氣泡，現今新加坡率先成事。兩地協議，彼此居民接受病毒檢測及有關指定安排後，可免強制檢疫自由往來，計劃可望數周內落實，旅客往來目的不受限制，但是要乘坐特定航班，不接受轉機客同機。

本來香港能與外地建立旅遊渠道，讓市民外出散心，肯定是好事，但香港與新加坡建立旅遊氣泡的消息卻沒有很大反應。一個重要原因是新加坡地方小，沒有很多旅遊去處，最多不過玩兩、三天，接受病毒檢測來回可能要花二、三千元，很多人都認為不值。港人去旅遊的多是新加坡和馬來西亞合遊，也有是星、馬、泰結合一程。

其實，香港人最熱門的旅遊去處是內地、日本、台灣和泰國。本來最理想是首先恢復香港與內地和澳門的交往。看內地中秋十‧一雙假期到處出現人潮，可見他們基本上已如常運作。可惜因香港與粵、澳之間未能建立健康碼互通，粵、澳的疫情已一早清零，香港卻每天出現新確診，人家當然不肯冒險恢復正常往來。香港為何難以清零，當然與特區政府畏首畏尾、不敢雷厲風行去強制檢測有關。

至於日本，他們正在努力恢復旅遊業，一、兩個月前也曾提出與疫情受控國家免檢疫通行。日本的疫情跟香港相差不遠，近月來每日確診人數二百多，與歐、美比較算是控制得宜。日本城市一向街道清潔，人民衞生習慣甚佳，日本國土疆域比新加坡大，具特色的地區和城市也較多，如香港能與日本建立旅遊氣泡，應會反應熱烈。

台灣的疫情防控似乎甚為成功，雖然有些國家暗示他們的測試不大可靠，近日菲律賓和日本都發覺來自台灣乘客中，屢次發現出境的檢測報告顯示陰性，下機入境卻是陽性例子。台灣也是香港人旅遊的熱門去處，問題是兩地政府近日因陳同佳赴台自首問題出現爭拗，雙方缺乏互信，很難平心靜氣商談旅遊合作。

泰國呢？該國近日出現動盪，恍如一年前的香港，處處出現示威對抗政府火頭，相信暫時不建立旅遊氣泡市民也不會介意。