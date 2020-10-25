在土地問題愈演愈烈、無殼蝸牛上樓難於上青天之際，新界原居民永續丁權，無本生利，的確極易引發城鄉矛盾。本來，丁權是《基本法》保障的原居民傳統權益，只要是建屋自住，旁人也無話可說，無奈現實是丁屋政策變質變味，「套丁」亂象層出不窮，甚至有人霸佔官地違規發展，將利益無限擴張，加上政府部門放任不管，想不激化民怨都難。

本報揭發的西貢相思灣村違建「丁路」問題，正好揭示丁屋亂象的冰山一角。該條丁路位處不能發展的綠化地帶，部分更涉官地，規劃署一年多前已知有人違反土地用途，偏偏拖延執法，直到本月初本報再三查詢，才不情不願提出檢控，惟檢控也是裝個樣子而已，丁路仍在擴建，顯見敷衍執法毫無阻嚇力。最蹊蹺的是，丁路盡頭有一幢神秘丁屋，業主疑曾出租和求售，惟地政總署連有否向丁屋發出滿意紙，都一度以私隱作擋箭牌拒向本報透露，儼然為業主保駕護航。

事件還未完結，神秘丁屋旁邊也是一塊可建屋的鄉村式發展用地，違建丁路擺明就是為了方便神秘丁屋及旁邊屋地的住戶和工程人員出入。一旦丁路成為「既定事實」，物業便會因為出入便利了而自動升值，得益的必然是業主；而以地政總署和規劃署懶政不作為的作風觀之，肯定不會要求有關人士還原土地，而是順水推舟，任由業主漁利。難怪外界質疑，當中涉及官商勾結。

香港寸金尺土，原居民在住屋方面已經佔盡優勢，部分人還要違法發展牟利，實在太貪心；而港府放任自流，不監不管，助紂為虐，徒令社會貧富懸殊加劇，資源分配不公惡化，市民對政府的怨氣只會有增無減。

香港是法治之區，一切必須依法而行，地政總署和規劃署會否就相思灣村的亂象嚴正執法，全港市民都在看着；而林鄭所謂的「事不避難」，此乃試金石也。