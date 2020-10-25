行政會議召集人陳智思被批評扮「局外人」，日前佢侃侃而談，提起政府處理反修例示威嘅方式完全失敗，認為政府日後推出政策時，須先掌握民意。講到民意，陳智思貴為行會召集人，又有幾着重去掌握呢？好似社會輿論、跨黨派議員對政府死都要倒錢落海推「明日大嶼」無不強烈反對，點解又通過項目嘅研究撥款？為何擬叫停六十至六十四歲人士嘅兩元乘車優惠，而情願強推分分鐘令庫房一鋪清袋嘅「大愚」？若陳智思冇向政府直諫就是嚴重失職，難怪畀人話「神係佢鬼又係佢」！

吉人之辭寡，躁人之辭多。陳智思一味形容反修例示威屬於「不幸」，而市民將《逃犯條例》修訂視為「送中」，顯示政府嘅公關係「輸了」。有議員就指出，行會成員為特首主要施政夥伴，陳於事件上責無旁貸，如今只是公開批評政府施政問題，卻沒有解釋自己當時有冇盡本分向政府反映意見，質疑佢有否協助政府糾正錯誤，抑或係任由政府繼續錯落去？依家將行會嘅集體負責公然變成全不負責，佢作為召集人，更是一副「事不關己，高高掛起」嘅模樣，有冇搞錯？

陳智思談到行會成員角色，就話非官守成員半數來自政黨或立法會議員，另一半係各界別精英，理論上能向特首提供廣泛意見，最終決定權喺特首度，「我哋冇票投，得特首一個人決定，制度永遠係咁」。他又補充，佢喺行會服務過四位特首，從未試過有一項決定係行會所有成員都反對，而特首仍然硬要推行的。嗱！呢的咪叫「鬼拍後尾枕」囉，即係佢冇做好自己直諫嘅角色啦！諸葛亮說：「人之忠也，猶魚之有淵。魚失水則死，人失忠則凶。故良將守之，志立而名揚。」陳智思的表現，從任何角度看都係「失忠」。講到尾，林鄭未能「慎取左右」，有眼無珠，揀咗一個「推手王」，一個「避政司司長」，有乜辦法施政唔死吖？