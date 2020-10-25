俄羅斯總統普京日前開腔，既向世界拋震撼彈，又向美國擲驚風散，他品評當今世上的超級強國，認為美國不再是超級強國，並指中國和德國正崛起成為超級強國。

普京此話，在不同地區、不同人群中有不同的解讀與影響。畢竟美國居世界一哥地位超過四十年，若非前年起美國對中國發起近乎瘋狂的關稅戰、貿易戰，世界還不會那麼早討論中國的崛起之勢，可是在中美惡鬥之後，美國的慌不擇路，中國的沉着應戰，以及兩年下來的結果，都是一個又一個信號。

兩年過去了，美國未能把中國變成日本，也沒本事令中國產業衰敗，卻把自己變成地球俱樂部的「孤家寡人」。兩個大國的較量，既是國力的較量，也是管治哲學、社會財政分配和社會穩定度的拗手瓜，結果一起一降，全世界都看到成績單。

德國成為另一超級強國，明顯是普京以西方陣營作劃界的一個看法。德國之強並不是得益於貿易戰、關稅戰，或者應該說，這個歐洲一哥得益於英國脫歐。過去歐盟體系中，英國既是虎視眈眈的競爭夥伴，也是有所制衡的一個實力對手，但英國脫歐，成了歐洲區內的另一個「孤家寡人」，這便造就德國在金融、貿易、製造等方面實力更強，因此成了西方資本主義陣營的一大標竿。

當然，普京的大國論也引起不少議論，以普京的眼界及識見，斷不可能把軍事實力遠不足以躋身一線的德國列作西方陣營首位吧，但他偏偏褒德貶美，或許是一石二鳥的政治操弄。美國大選在即，刺激美國人，將有助他心目中的候選人；其次是向中國、德國示好，至於會不會為中、德惹來原本隱伏暗處的仇恨，大家自己想吧。

只是，美國會甘心在超級強國排位上出局嗎？當然不會。因此，美國總統選舉過後，美中之爭、美德之嫌隙勢必加深，這將更加令人擔心。