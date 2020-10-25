筆者非常喜歡欣賞體育項目，最愛的是籃球和足球。每個成功的運動員或團隊，其實都可以寫成一個賺人熱淚的電影劇本。雖然排球不算是我最喜歡的運動，但是中國女排的精神，卻超越了成功故事的層次，已成了一座精神豐碑，見證着一代中國人的精神典範。

如果不是陳可辛執導的電影《奪冠》，中國女排精神未必會忽然引起熱烈討論。上世紀八十年代的女排五連冠，已成為一段塵封的集體回憶，正如電影其中一段對白所言：「現在的人已不會像以前般，為我們的勝利而瘋狂走到街上慶祝。」因為現代的事情太多太繁雜，娛樂節目多姿多采，天天都有各種奇聞怪論，這樣那樣的新突破令人目不暇給，人們對女排的關注自然少了。

八十年代的女排精神撐起了中國面向世界的民族自信，讓國人相信，我們可以挑戰不可能。當年在科技、資源不如人的情況下，靠着拚搏的意志，以土法玩命的方式訓練去追回差距，還以精神彌補物質上的差距。當年高呼中國女排流血不流淚、掉皮不掉隊，以國家榮譽作號召和追求，打敗難以戰勝的對手。有點誇張的說，中國女排是八十年代撐起中國人的精神支柱之一。

今天呢？中國雖然仍有發展不平衡的地方，但很多人已相信中國在很多的頂尖領域，都有世界一流的水平，不論是經濟、科研、軍事、體育（足球除外），有些甚至是站在領頭羊的位置，例如高鐵、5G、電子商貿。當越過一座又一座高山後，我們的對手要麼是世界第一，有時甚至是自己，要再尋求突破，不可能再用這種土法加拚搏，中國年輕一代也或許深信不用靠國家運動員充撐自信了。在新時代下，中國女排的精神是甚麼呢？正因為當人們獲得成功後，很容易就有一種路徑依賴，總覺得依着老辦法就可以繼續成功下去，而同行的人也只會依着成功的樣辦一窩蜂地去做，而不求創新。

所謂創新精神，說易行難。在官僚和大公司體制下，人們特別害怕風險，沿用舊的成功模式盡了力，一句「非戰之罪」也可避過問責下台；如果用新方法失敗了，旁人就會大興問罪之師，主事人很可能就此垮台。香港過去二十多年，就是在這種保守文化下，官場不求有功但求無過，令創新發展裹足不前。特別是新興產業，香港不但被深圳拋離，就連內地一些三線城市如桂林，他們的高新科技相關產業發展，也比香港強盛得多。

這個情況，就像九十年代末至千禧年代的中國女排，打法和訓練保守，被擠出世界一線行列。所以打從郎平從國外回來執教，大膽運用新的訓練方式、新戰術以及起用新人，也重視運動員的個性和自我實現。改革初期成績不進反退，也惹來很多非議，但她堅持正確方向，中國女排一五年後再創輝煌，連取三個世界大賽冠軍。或許社會發展與體育運動一樣，郎平這種人物可遇不可求，改革創新在今天比歷史上任何一個時間也來得急迫，否則一定被淹沒在大時代的洪流中。新一代中國人堅定求創新的精神，才能讓我們邁向星辰大海。經歷黑暴創傷的香港，能做到重新振作改變未來嗎？