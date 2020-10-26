世界視線：外交成果欲攞分　特朗普弄巧成拙

美國總統特朗普翻臉比翻書還要快，一旦身邊有人出事，往往第一時間翻臉不認人，最典型的例子，是那位曾經聲稱為他「擋子彈」、據說為他安排艷星掩口費的前私人律師科恩。然而風水輪流轉，隨着連任選情始終未有起色，特朗普也嘗到被盟友「背棄」的滋味，不可謂不諷刺。

話說特朗普日前宣布，蘇丹與以色列達成協議，兩國關係實現正常化，對於此一外交成果，特氏不會放過宣傳機會。他在白宮橢圓形辦公室與以色列總理內塔尼亞胡通電話時，當着一眾白宮及華府官員，突然問內塔尼亞胡︰「你認為『瞌睡喬』可以達成這協議嗎？」滿以為內氏會充分配合演出，豈料電話另一端傳來的卻是滑不溜手的外交辭令，內氏稱以方「感謝協助促成和平的任何一位美國人」，隻字未提「瞌睡喬」。儘管內氏之後補鑊，大擦特朗普的鞋，強調歷史會記住作出貢獻的人，但傷害已經造成，而白宮對外發布的官方片段，也把這一段刪除。

說內塔尼亞胡「背棄」特朗普，可能有點言過其實，但短短一番話所透出的政治判斷，卻是不言而喻。特別是考慮到特氏上台後，幾乎是一面倒偏袒以色列，從將以色列大使館由特拉維夫遷至耶路撒冷，到承認以色列對戈蘭高地的主權，再到推動阿拉伯國家和以色列關係正常化，飽受貪腐醜聞困擾的內氏能撐到今天，特氏絕對是居功至偉。

就在一年多前，以色列當局將戈蘭高地一個殖民區取名為「特朗普高地」，內塔尼亞胡還親自主持牌匾揭幕儀式，現在卻變成任何一位美國人也可以促成和平，叫特氏情何以堪。然而政治就是這樣，沒有永遠朋友，只有永遠利益。再過幾個月，內氏交手的美國總統可能是拜登，現在得罪對方殊不明智。更何況，在討好猶太選民方面，拜登也是不遑多讓。他最近表示，儘管認為特朗普將以色列大使館遷往耶路撒冷的決定短視和輕率，但既成事實，他不會將使館遷回特拉維夫，美國猶太民主理事會宣布支持拜登，對特氏來說，是一大警號。