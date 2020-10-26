神州觀察：街市設限趕攤販　紓困政策淪空文

今年以來，受新冠疫情、中美貿易戰等內憂外患影響，內地社會經濟發展遭遇嚴重衝擊，至今仍未恢復元氣，要求過緊日子的呼聲此起彼落。當局為此大手筆推出多項紓困措施，並將與就業民生等要素息息相關的「六穩」政策提升至「六保」層面，目的就是為後期恢復經濟發展和社會穩定提供有力保障，只是在一些地方，相關紓困政策執行起來並不暢順，情況值得當局關注。

湖北武漢市江岸區一處菜市場早前與投資方合作，重新裝修改造為中央市集，一眾原有攤販近日搬回後卻發現租金大漲，令他們難以接受。此外菜市場又頒布新規，要求入場女攤販不能超過四十五歲，男攤販得在五十歲以下，及對他們實行超市化管理，攤檔售貨人員需自費接受兩周封閉式培訓，考試合格後方可上崗，從而引發商販強烈不滿，感覺處處受到刁難，令經營成本大增，直言對方是想趕他們走，奈何時局艱難，擔心若是連菜都賣不了，日子還怎麼捱？

事件亦引發輿論熱議，認為這樣的年齡限制不無歧視意味，按照菜場管理方的說法，此舉是為提升服務品質，擔憂「超齡」攤販的身體狀況或不能勝任潛在的工作風險。這就奇怪，四、五十歲的中年人怎麼就「不行」了，倒是當局對考駕照的七十歲年齡上限都已放寬，不無「保就業」考量，涉事菜市場的做法難免令人質疑；尤其武漢市曾是新冠疫情的首發地、重災區，當初為了抗疫被迫封城兩個多月，社會生產幾乎全面停擺，復工復產之路殊為不易，多少家庭仍深陷困境不難想像，當地社會各界理應為他們創造更多就業機會，而非刻意設限刁難他們。

很顯然，菜市場的本輪改造升級操作，結果只會有益於菜場管理方和投資商，對眾多攤販來說則是災難，勢令他們本就艱難的處境雪上加霜，既然如此，菜場管理方當初為何還要通過該項方案？投資方「趕盡殺絕」的做法，不難估計必是得到菜場管理方默許承認，惟當局調查後竟表示，相關操作只是投資方的自把自為之舉，令人難以信服。更重要的是，在就業形勢如此嚴峻之下，還有地方出這樣的「幺蛾子」，決非一般的監管失職問題，而是他們根本未有用心落實執行中央的「六保」政策，盤算的多是自身利益。

事實上，早在中央推出一系列紓困措施、力挺復工復產的初期艱難時刻，廣州、深圳乃至湖北一些城市都因為減免租金政策未落實而爆發商戶遊行示威潮，不少無良業主更逆市加租，乃至國有企業亦是如此，最終各項優惠政策，受惠的只是他們自己，小商戶甚麽好處也沒得到，紓困淪為一紙空文。