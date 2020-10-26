正論：搞環保葉公好龍　重金屬引發災難

別看港府官員將環保口號喊得震天價響，其實講一套做一套。本報兩個月前揭發香港槍會在大欖郊野公園一帶遺留大量射擊垃圾，隨時危及城門水塘水質，槍會終於知衰主動清理垃圾，惟射擊遺下的鉛粒已深入土壤，積重難返。三大政府部門至今聽之任之，一旦重金屬由土壤污染到食水，敢問廢官僚該當何罪？

香港槍會部分範圍與大欖郊野公園重疊，屬於緩衝區，政府以《私人遊樂場地契約》批出土地。禁聚令生效後，槍會雖已停止運作，惟長久以來射擊製造的垃圾如鉛粒、靶碎、塑膠彈塞等沒有處理，後山鋪滿成千上萬的子彈膠塞，形成「膠塞嶺」；槍會附近的引水道和水渠同樣見到大量靶碎、鉛粒充斥其中，而引水道向東流入城門水塘，引發食水危機。及至上月，環團公布上址土壤的化驗結果，全部樣本重金屬含量超標，包括多個樣本的重金屬鉛含量超出環保署標準二百倍以上，最高更超出二百七十四倍；砷（即砒霜）含量最高超標逾百倍；銻的濃度更加駭人，最高超標四百二十九倍，令人咋舌。

眾所周知，人體一旦吸入重金屬，便會在體內積聚而不會排走，對健康影響極大，甚至可能引發癌症。儘管香港槍會迫於輿論壓力，上周終於派員清理附近山坡的射擊垃圾，但現場泥土裏遺下數以十萬計的鉛粒依然沒有合理清除，大部分已深陷土壤之中，而通往城門水塘的引水道仍然見飛靶碎片。環團指出，遭鉛粒污染的泥土已經寸草不生，加上附近有牛經過，並且設有有機農莊，擔心造成生態災難，建議行山人士不要前往。

很明顯，單靠槍會之力，頂多只能清走眼見的射擊垃圾，肉眼難見的重金屬污染必須靠專業人士合力解決，環保署、地政總署等部門難辭其咎，繼續坐視不理，必然引發無法挽回的災難性後果。現在最令人擔心的是，重金屬會否隨土壤污染水塘，尤其是最近有多個颱風襲港，經過風雨洗禮後，重金屬流入食水絕非危言聳聽。水務署一味敷衍塞責，僅在城門水塘引水道加設鋁合金擋板，卻連射擊廢料也無法防止跌入引水道，根本無濟於事，何況檢控搜證馬虎，雖曾向槍會作出一項「放置物質於水務設施罪」的票控，最終卻讓槍會技術性脫罪。如此這般，港府還談何重現藍天白雲？還談何綠色香港？

正如立法會議員指出，既然槍會劣迹斑斑，負責批地的地政總署便責無旁貸，理應做好監察工作，既可在批地時增加處理垃圾等條款，更可直接收回土地。但事實證明，地政官僚只知出糧不做事，槍會污染環境固然事不關己，甚至西貢大環村和相思灣村的官路被霸佔闢為「黃金丁路」，激起滔天民怨，一樣是高高掛起，視若無睹。

香港許多問題，說穿了都是人的問題，都是官僚懶政不作為甚至亂作為的問題。搞環保固然只是葉公好龍，就連最基本的有法必依、執法必嚴也做不到，港府管治威信蕩然無存，社會怨氣愈演愈烈，不足為奇矣！