功夫茶：一龕難求難盡孝　慎終追遠徒添恨

港府施政無能，搞到港人生亦難時死亦難。庸官吹水治港，正是「大題小作不算小，說來說去一張表」；廢官無能，靠害市民。事實上，陽宅陰宅都難求。生為港人，除了悲催，其實都好無奈！

本港每年平均逾四萬人死亡，新增公營龕位卻近乎零，是以孝子賢孫喺先人等候上位期間，只能將先人骨灰暫存於區內長生店及私營龕場；之不過，呢啲私營龕場亦衍生好多環境衞生及安全等問題。嗱！尋日係重陽節正日，唔少孝子賢孫仍要到俗稱長生店嘅持牌殮葬商拜祭先人。

本報記者尋日一早已到紅磡一帶嘅長生店視察，發現到處人龍，唔少市民一袋二袋抽着祭品、鮮花生果前去，職員將先人嘅骨灰放喺店外枱上，市民就喺一張「生果枱」嘅位置燒香敬奉先人，至於冥鏹就要交到附近嘅附薦袋與紙製品收集處。因應疫情，會由職員代為焚燒祭品。其實，即使能夠將先人骨灰寄存喺呢啲市區嘅長生店，因為供應不多、數量有限，已經很不容易，有市民指出，眼見骨灰放滿一層，一個疊一個，有些更要放喺地上，情況並不理想，所以每次職員攞起其亡父骨灰，都會觸動情緒！咁又難怪，死者已矣，仍然要「顛沛流離」，食餐安樂茶飯都唔得，如果能夠有一個龕位安置，死者安息，生者亦可了結一樁心事吖。

另一位孝子講出佢慎終追遠嘅故事，佢父親十多年前過身，離世前早已喺流浮山雲浮仙觀內購買相連龕位，惟政府二○一七年推出《私營骨灰安置所條例》，限制所有安置所均要獲發牌照，佢只好將後來離世嘅母親骨灰暫存長生店，至今三年，幸好雲浮仙觀近日終於獲批，現時正辦理手續搬遷令「父母重聚」。這無疑孝心可嘉，之不過，想盡孝道，仍然要碰彩數同埋經得起時間考驗。

講到尾，政府庸碌，一遇困難就縮；官僚作風死性不改，審批又歎慢板，呢，據悉至今接獲逾一百六十宗牌照申請，竟然只批出六個！喂，咁仲唔係爛撻撻，唔負責？更令人𢱑爆頭、百思不得其解嘅係，九成半未獲批嘅申請中，竟包括有一定規模同埋知名度嘅龕場，好似圓玄學院、雲泉仙館等，功夫茶不禁要問，唔通高官所住嘅高尚地段，春暖花開，面對大海先夠資格用來建骨灰龕？係又唔拘吖！咁好風水，屆時申請者必爭崩頭啦！

廢官曾經好似黑猩猩揼晒心口保證十八區「區區有龕場」，之不過只要地區人士群起反對立刻縮沙，好似沙嶺墳場興建骨灰安置所就係咁被財委會打回頭！一個骨灰龕之難求，已凸顯廢官管治無能！生為港人，悲情中只好自求多福！