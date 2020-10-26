當年袁世凱「稱帝自為」遭全國反對不得不「撤銷帝制」時，最驚恐萬狀的是被「全國通緝」的「十三太保」，他們為袁大頭稱帝立汗馬之功，國人痛罵為「走狗」。收到消息後，他們立刻吃西餐聚會，商量對策。

然全體沉默良久，最後由胡瑛自言自語開場，「外面都叫我們走狗，究竟是不是走狗呢？」籌安會的楊度接口：我們心之所安……即以走狗論，我狗也不狗，走也不走。袁大頭身邊的孫毓筠說，我意志既定，生死以之，我狗也要狗，走也要走。被人「拖下水」、「上了賊船」的翻譯家嚴復說「我狗也不狗，倒要走」。這時胡瑛表態：「我正好相反，狗也要狗，走也不走。」頓時中央公園聽雨軒餐廳一片「走狗」之聲。

這段「走狗言志」新聞很快成了漫畫，名曰「走狗圖」，只見垂拱而坐的是一位矮胖皇帝，東南西北四條狗，形態各異，一條「人首犬身，屹立不動」，題詞「狗也不狗，走也不走」。一條為矯健獵狗，作昂首大吠，四足奔騰狀，題詞「狗也要狗，走也要走」。第三條是人首犬身，垂頭喪氣，題詞「狗也不狗，走也要走」。第四條是從頭到尾一條狗，「人立而狼顧，在觀望風色」，題詞「我狗也不狗，倒要走」。

這幅生動有趣、緊跟時事的「走狗圖」在天津《廣智報》上發表已一百零五年也，如今在柳某眼中再次生動起來，實因見到《港區國安法》公布後，一群「為美國而戰」的香港漢奸走狗之表現所致。當年那些聲稱「我狗也不狗，走也不走」、「我狗也要狗，走也要走」、「我狗也不狗，倒要走」、「我狗也要狗，走也不走」的袁大頭的走狗，在今天美國佬的港產漢奸走狗身上都能「對號入座」。他們有的已跑，有的隱退，有的觀望，有的還叫囂「走也不走」，有的其實是想走走不了，有的是跑了又被抓住。比較不同的是，當年袁世凱很快死掉，他的走狗不論是何「取態」，皆再無作用。今天的港產漢奸走狗，主子還在，還很需要他們。君不見那些跑掉的和留下的大小走狗不是還在狂吠不已嗎？