中美關係劍拔弩張之際，北京高調紀念抗美援朝七十周年，用意非常明顯，一來警示美國，二來鼓舞國人信心。當年有民主人士表達對中國出兵朝鮮的憂慮，毛澤東的回答是：「打得一拳開，免得百拳來。」後來的事實證明，這個論斷是正確的，中國雖然為這場戰爭付出不小代價，但也打痛打怕了美國，從此奠定新中國在世界上的大國地位，贏得數十年和平建設環境。這場戰爭被形容為「立國之戰」，一點也不誇張。

當年新中國成立不久，可謂千瘡百孔，百廢待興，與美國實力對比更是異常懸殊，但中國人就是憑着一股大無畏的決心和勇氣，逼退不可一世的美國軍隊。按照毛澤東的說法，我們對朝鮮問題置之不理，美帝必然得寸進尺，走日本侵略中國的老路，甚至比日本搞得還兇。它要把三把尖刀插在中國身上，從朝鮮一把刀插在我國的頭上，從台灣一把刀插在我國的腰上，從越南一把刀插在我國的腳上。我們抗美援朝，就是保家衞國。

如今七十年過去了，美國亡華之心依然不死，甚至比當年更加歇斯底里，用來對付中國的不只是三把尖刀，而是全方位打壓，更企圖拉攏全世界圍堵和困死中國。不過，當年美國佔不了便宜，現在更是力不從心，面對日益強大的中國，老美根本沒有膽量再發動戰爭，充其量只能虛張聲勢而已。

以當今中國的龐大體積，只要站穩腳跟，沉着應戰，任何國家都不可能將其壓垮。過去有段時間，中國國內瀰漫恐洋懼美氣氛，連朝鮮戰爭也淡化處理，深怕得罪美國。結果適得其反，美國不但沒有接受好意，反而認為中國軟弱可欺，以致步步進逼。這次北京高調紀念抗美援朝七十周年，可以說是覺今是而昨非，也可以說是重拾自信。如果說七十年前的戰爭是「立國之戰」，那麼這場博弈顯然就是「國運之戰」，不容許有絲毫的畏懼和退縮。