上周五起本地團上限增至三十人，適逢重陽節有三日連假，本來是大好時機讓旅行社久旱逢甘露，很可惜這次反應冷淡，全港約一千七百間旅行社，只有七十多間共登記近二百個本地團。而且時間匆匆，準備不足，本來應該一早做檢測，卻要等到本周六起才為導遊及領隊等從業員安排新冠病毒檢測。

這個政府做事急就章，推行新政策往往缺乏業界諮詢，所以很多時候都是離地萬丈，令人無所適從。有旅行社高層批評政府推本地遊搞到一鑊泡，把行政失當的後果推給業界自己處理，限制多多卻又指引不清，規定領隊導遊需在出發前進行檢測，字眼上卻十分含糊，沒有明確界定時效要求，旅行社感到混亂，尤其是小本經營的，為了避免踩地雷，賺不到反而蝕把米，寧可不做，所以開辦本地遊的大多數是實力雄厚的旅行社，一句說話「蝕得起」，但求保持人氣，員工及設施不用浪費，而且放眼長線，希望將來培養一批本地客。

港府如意算盤打不響，最主要是因香港實在太小了，交通方便，土生土長要自助遊困難不大。本地遊需要有特色，而且對象目標要搞清楚，年輕人去外國都是自助旅行，抗拒跟團，本地遊覽更加不會光顧旅行社。最有可能跟團的是扶老攜幼，家庭式郊遊，不想頻頻上下車換乘，跟團最方便，政府及旅行社應該在目標方面針對性大力推廣。

事實勝於雄辯，一連三日連假，市民紛紛湧到郊區，離島碼頭人頭湧湧，受訪者認為本地團收費過高，而且行程又缺乏彈性，遠不及自己組團開心。無論如何，本地遊對整體旅業作用有限，業界及市民最想都是及早通關外遊免檢疫。這個本來是最基本要求，現在變了遙不可及。假若可以去內地旅行，報團肯定踴躍，就算近如深圳都會爆滿。各界望穿秋水，港版健康碼依然只得「吹水」，不怪政府怪誰！