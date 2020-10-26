近日談起香港基層的居住問題，剛讀到一則有關「太空艙」的報道，有記者親自去深水埗舊式唐樓，親身體驗租住太空艙的生活。

一個唐樓單位，分成上下格二十個床位，每個六點三呎乘三呎，高度是可以在床位上坐着。每個床位有儲物櫃，間隔開來可以關上，保障私隱。因為床位是一個封閉小空間，所以叫太空艙。整個唐樓單位有共用廚房和兩個廁所，全單位有冷氣。不少住客在酒樓食肆工作，可能因上班時間不規則關係，乘坐公共交通不方便，所以就近租用作臨時住宿。有些住客另外有家庭居所，如住離島、深圳等地，放假才回去，也有住客是長期租住。每個太空艙月租二千到二千五百元，該報道說甚為搶手，已全部租出。粗略估計，二十個太空艙租金收入四萬元，若改為整個唐樓單位出租，恐怕收到的租金不會超過一萬元，改成太空艙出租划算得多。

租住床位並不算甚麼新生事物，一些私樓單位一向有床位出租，回歸後依然有人居住床位，前任特首競選時，還特別找社區組織協會主任帶他去這些單位訪問，吸引傳媒報道。不過當時還未有太空艙這個新名詞。

同區內不少人會租住一些劏房單位，即是把一個普通住宅單位間隔成幾個更小單位，每個單位約一百到一百二十平方呎。單位用磚牆分隔，內有獨立廁所浴室，也有獨立冷氣。業主會為這些劏房加裝水電分錶，好計算應負擔的水電費用。市區內這樣一個劏房，月租約六千到八千元，一般租住這些劏房的，多是在市區上班的白領，主要是一人獨居，也有一家兩囗，這樣的小單位兩個人居住算是十分擠迫。

初時接觸劏房這個名詞覺得有點刺耳，「劏」是宰殺意思，是貶義詞，這種把原來單位分隔出租的方法，在上世紀五十年代開始出現，不過當時叫作「梗房」，意思是用磚牆間隔房間，不帶廁所浴室。梗房當時算是條件較佳的分租單位，因還有條件更差的板間房，這些房間用厚板間隔，高度不會直達天花，約留一呎位方便採光和空氣流通。板間房比起梗房來說，當然少了私隱，家人在房間裏談話，鄰房及外面都能聽到。不過那是個匱乏的年代，有私人樓房裏面的間隔單位可以居住，已比山邊用臨時物料蓋搭的木屋安全得多，那個時代一家八口一張床並非罕見。

到上世紀六、七十年代，隨着政府開始興建大量公共房屋，才算初步解決各區僭建臨時房屋問題，私人樓宇的居住環境也得到改善，香港居住公共房屋和資助自置居所合起來約佔總人口百分之四十五。