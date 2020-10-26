兩名清華大學學者獲薦出任香港大學副校長，當中一人被指是中共黨員，由是遭港大校委會大做文章，有成員要求延遲表決，對涉事候選人展開適當的盡職調查；更拉扯到學術自由頭上，聲稱要竭力守護才無負校訓「明德格物」云云。筆者看後只想發出嘿嘿兩聲冷笑，笑這班象牙塔內的人小題大做、自以為是、孤陋寡聞。

別說港大已否認有關學者為中共黨員，就算真是又如何？香港某些人視之為洪水猛獸，不過顯得自己無知。截至前年底，全國中共黨員人數突破九千萬，自二○一二年中共十八大以來，平均每年有近四百萬人向黨組織遞交入黨申請，而且以八、九十後居多。何況入黨必須經過篩查，證明政治及家庭背景清白，你估容易的嗎？事實上，中國的高等院校，除了軍校之外，全部是廳局級單位。本科高校一般為正廳級，專科院校為副廳級。其中三十一所知名高校的校長和黨委書記為副部級幹部，由中央和國務院共同任命，歸中央組織部管理，俗稱副部級高校，包括清華大學、北京大學、復旦大學、北京人民大學等等。這些大學的國際排名大都比港大高很多，在學術上的成績斐然，並獲國際認可，港大根本望塵莫及。

再說，若獲薦的學者不是被指為中共黨員，而是有美國民主黨、共和黨黨員的身份，港大那班校委還會不會聲氣多多？又要延遲表決展開盡職調查，又要竭力守護學術自由呢？答案大家在心中。

香港就是有些事事視美國為圭臬、視中國為下等的崇洋媚外之士，永遠只知長他人志氣，滅自己國家威風，還要動輒將一切政治化，不以追求學問為職志，反以反中亂港為己任。經去年反修例黑暴一役，港大學術排名一落千丈，至今依然不以為恥，反而千方百計找藉口排斥來自內地的學者，真可謂香港的大不幸。