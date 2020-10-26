十月份只剩下幾天了，月前，海內外不少評論者言之鑿鑿，說美國總統特朗普為了刺激選情，會在南海製造「十月驚奇」，突然派兵攻擊中國所屬的島嶼。其時筆者斷然否定了這個可能性，如今十月已到尾聲，特朗普正忙於穿州過省拉票，你認為在未來三數天內，他還會有「閒情逸致」去突襲黃岩島丶南沙群島嗎？看來又再一次證明，那些好事之徒是想多了。

近年，筆者經常擔演否定者的角色，二○一七年，東西方很多評論者煞有介事，說美國會出兵北韓，我說不會；二○一八年，美國道瓊斯指數曾跌破牛熊分界線，不少財經人士認為，道指會因為中美兩國貿易糾紛而陷入熊市，我說不會；二○一九年，香港爆發反修例風波，無數人說中央一定會撤換特首林鄭月娥，更會出動解放軍在港平亂，我說不會；今年，人們估計中美在十月會於南海一戰，我也說不會。事實證明，上述的事情都沒發生。

任何職業都有該職業的病態，俗稱職業病，筆者擔任的是時事評論工作，時評人潛意識中最常見的毛病，就是喜歡誇大問題的嚴重性，他們未必是有心的，有時是不自覺。你口中說、筆下寫：「快要打仗了，快要股災了！」這樣出言，當然容易引人注目，於是這份工作做久了，從業者就容易變得愈來愈好言災異。既是如此，在下就經常提醒自己，千萬別陷入病態之中，論斷問題須力求客觀，盡量抽離，勝於過分投入。

依筆者觀察，中美兩國最高領導人大抵都是理性的，美國總統特朗普雖然愛輕言妄談，但在重大問題上，他仍然懂得拿捏分寸，中美貿易戰看似激烈，實際上兩國並無傷筋動骨。兩位帝君更不是喜歡用暴烈手段的人，正因如此，我對評論界很多「語不驚人誓不休」的看法，大多一笑置之。