本報關心社會關心時事，接連踢爆西貢大環村丁屋群外的官地早前遭人違法開路，事件由上月尾揭發至今都超過三星期，仍未有政府部門執法；而西貢相思灣村亦有人非法開墾綠化地帶，事件揭有人企圖為日後建造丁屋群先開「黃金丁路」，當中亦路經一間冇「滿意紙」嘅「神秘丁屋」。

老朽從本報鍥而不捨嘅追蹤報道，又發現了一個真理！咪就係想踢醒啲裝睡嘅政府部門，好似地政總署、規劃署原來真係好艱難，廢官裝睡，你踢一踢，佢郁一郁，之後呢喃幾句，跟住又發其春夢！

規劃署早於去年八月，已發現相思灣村有關土地被鋪設混凝土及進行填土工程，曾發出要求業主今年二月前恢復土地原貌通知書，惟至本月初，本報再向規劃署查詢，署方才檢控涉事業主。領導人都講過「較高的工作標準是一種動力」，廢官標準不高，執行不嚴已是彰彰明甚；依家仲要裝睡，唔怪之得西貢綠化地帶咁多人爭住開路喇！完全違反魯迅名言：世上本沒有路，走的人多了，也便成了路。依家變成「開」嘅人多了，也便成了「黃金丁路」，香港社會果然進化得令老朽這種舊時代嘅人接不上步伐！眼前冇路？開喇！

經本報踢爆後，有區議員狠批政府監管不力，如未有及早作出具阻嚇力嘅懲處，恐造成連鎖效應，任由倣效。呢個連鎖效應，老朽聯想起犯罪學上所謂「破窗效應」。要言之，就係話環境中嘅不良現象如果被放任存在，會誘使人們倣效，甚至變本加厲。

以一幢有少許破窗嘅建築物為例，啲破窗唔修理好，會引來破壞更多嘅窗戶！若然規劃署、地政總署官僚，再裝睡踢極都唔醒，睇怕日後啲土豪地霸唔係開「黃金丁路」咁簡單，直頭要炸出天上王宮路！有議員話要將事件提到立法會討論及處理，係就快Action啦！