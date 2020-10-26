《書經》有言，天作孽，猶可違；自作孽，不可活。最近香港一一印證了這句話。因為，去年把香港拖入黑色深淵的黑暴分子報應不爽，黃色經濟圈店舖一個接一個執笠收場。日前國泰航空大裁員五千三百名香港僱員，飯碗被打碎的國泰僱員中，不乏去年大力攬炒香港及機場的黑暴信徒，今天他們自食惡果了！可是市民雖看得解氣，卻一點也高興不起來，因為香港被攬炒，市民也不好過。

國泰裁員方案出台後，得知有三十多年歷史的國泰港龍航空公司品牌不再，香港人很痛心，這表明香港航空業的虛弱，也對保持國際航空樞紐很不利。這遠不是一些冷眼旁觀的市民大呼心涼時，洩憤地拍掌「既然我的飯碗被你打爛了，你也陪葬吧」那麼簡單。

去年機場多次成為罷工集會、「和你飛」、「suck機場」活動舉行的場地，而職工盟、國泰及國泰港龍員工的工會都是最大的幕後推手，這批人士與黑衣人挾持了香港機場，讓這個曾被形容為世界最佳的機場，成了示威抗爭的地標，也間接嚇怕旅客及境外人士，不安全的香港，再難吸客。

本來也是空姐的職工盟主席吳敏兒日前率眾到太古集團請願，數臭國泰不負責任，向員工開刀。期間她一度哽咽落淚，這其實是鱷魚淚！工會搞手不會連基本的「皮之不存，毛將焉附」道理都不懂吧？當你們搞亂香港機場、洩漏航班資料、起底警員乘客時，已讓港人寒心、讓旅客驚心，倒米攬炒成功後，哭不是惺惺作態嗎？若說工會自有要扮演的角色，那麼接下來的國泰新生戰可能是另一次攬炒！工會中人近日呼籲獲留任但要簽新合約的員工拒簽新約，以為這樣可與資方繼續拗手瓜，可是工會中人不知道國泰一度放風要炒六千多員工嗎？在環球航空業受創下，工會要做的是保就業還是保工會話事權？國泰僱員搭了賊船仍懵閉閉，活該！