內地央媒最近集中更換掌門人。人民日報社總編輯庹震、新華社總編輯何平，同時順位晉升本單位社長，並繼續兼任總編輯。這兩大央媒，一為黨中央機關報，一為國家通訊社，曾是中國僅有的兩個正部級媒體，實行社長、總編輯分設，如今則從雙頭制變為了一肩挑。

今年早些時候，中央廣播電視總台台長慎海雄亦兼任總編輯。該總台由原來的中央電視台、中央人民廣播電台、中國國際廣播電台三家副部級單位合併而來並升格，成為繼《人民日報》、新華社之後第三間正部級央媒。另外，原經濟日報社副總編輯鄭慶東今年亦履新社長兼總編輯。

內地共有六間部級央媒，包括《人民日報》、新華社、廣電總台三間正部級以及《光明日報》、《經濟日報》、《中國日報》三間副部級報社。《光明日報》、《中國日報》一直實行總編輯負責制，不設社長。其他四間則是社長（台長）負責制。以新華社為例，原本的總編輯曾長期只是總編室負責人，直至二〇〇〇年才提升為社領導。

而今新的人事調整則顯示，由社長兼總編輯，全面實行由一把手直接主抓新聞業務工作，六大央媒全部實行由一把手擔任或兼任總編輯，成為新時代的一項新常態制度安排。這一改革疊加了行業小背景和權力格局大背景雙重因素。在以往的分工中，社長主要負責人事、黨務、行政等事務性工作，新聞業務由總編輯主管。雖然社長是一把手，總編輯是二把手，但二人級別相同，相互牽制，往往埋下矛盾的隱患。總編輯視新聞業務如禁臠，抵制社長插手；而社長反過來則在人事方面對總編輯「卡脖子」。

從行業看，在中共十八大之後的改革中，官媒被要求退出各種經營性副業，全面聚焦新聞主業，發揮意識形態喉舌作用，新聞的重要性進一步凸顯。社長作為一把手，成為了新聞工作的第一責任人，但這就與總編輯的職權形成衝突。故而，今番借人事調整實行社長兼總編輯「二合一」，理順了領導體制。特別是隨着媒體融合發展，多元化跨界發展成為主流，產品形態、業務布局、全媒體傳播日益複雜多樣，這需要在新聞業務與行政、人事等各方面統籌調度，客觀上亦需要加強整合協調。

作為最高級別的官方喉舌，《人民日報》、新華社負責人地位特殊，在毛澤東時代常常列席政治局重要會議，以便及時準確掌握最高層的決策政策，開展宣傳。即使在當前，許多重要會議，央媒一把手也可參加。但若只要一個名額的情況下，只有社長與會，負責具體宣傳工作的總編輯則只能聽從傳達。一肩挑之後，這種情況不復存在，精簡了工作流程環節。

而從大背景來看，在如今「黨管一切」的體制下，各項權力集中於黨委、黨組，突出一把手的核心作用，社長要牽頭報社的全面工作，自然要包括最重要的新聞業務，兼管總編輯職權，強化了集中統一領導。新體制是否會從央媒進一步延伸到其他官媒，有待觀察。