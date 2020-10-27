功夫茶：冒山火義工救犬　司底驊可會汗顏

一場長命山火，因火勢蔓延，一度逼近一個狗場，凸顯港人嘅愛心，亦反映出香港呢個地方嘅文明程度，之不過，虐待動物亦時有所聞，律政司甚至助紂為虐，更使人百感交集，且聽功夫茶慢慢道來。

重陽節期間，八鄉大江埔對上雞公嶺發生山火，未知是否登山嘅孝子賢孫掃墓時留下火種，抑或天氣乾燥有以致之，多條熊熊火龍燃燒至尋日下午，超過四十小時，橫跨重陽節。山火猛烈，消防員多次出動登山撲救，甚至政府飛行服務隊直升機尋日中午出動近一小時，盤旋喺火場上空向下投擲水彈救火。據悉，上周末已有火種燃燒，期間出現多條火龍，火勢蔓延至山頭多處，火乘風勢，一度逼近鄰近大江埔一個狗場；因為燒咗逾四十小時，大面積植被被熏黑，現場氣溫十分高，冒出陣陣白煙。呢場無情山火一度逼近八鄉大江埔山頭一處動物收容所，有大批熱心市民，響應網上號召駕車入山救寵物。

呢間動物收容所，大概收留了一百八十隻貓狗，尋日凌晨，大批善心人士，據悉有逾二百名，通宵喺現場協助疏散貓狗，更一度出現「車龍」。佢哋好有效率，山路崎嶇又係單程路，有人負責指揮交通泊車，有人傳話問需要乜嘢物資，有人用大毛巾蓋住狗籠安撫毛孩，盡顯港人尊重生命，愛護動物無私愛心！亦反映香港依然係一個文明嘅社會。愛護動物，唔係靠把口，而係要身體力行，好似今次咁，市民自動自覺伸出援手，並認為咁先至係無愧於心！

行文至此，功夫茶不禁就諗起人稱「避政司司長」嘅鄭若驊，大家應該印象深刻，今年初深井豪景花園有三十隻寵物被人從高處擲下，非死即傷，明明證據確鑿，加上有涉案人自首，司底驊卻發雞盲以「證據不足」撤控，引來全城嘩然！

阿姐，自呢單嘢起，接二連三嘅殘酷虐待動物便一再發生，有一名變態老翁徒手挖狗屍掏內臟，涉虐待動物被捕；又好似元朗大棠路南坑排村發現鐵皮屋困住四十多隻貓狗，環境惡劣，絕大部分有嚴重皮膚病，有啲狗狗嘅傷口更深可見骨，每有人經過或夜深便傳出陣陣哀號，佢哋恍如墮入無間地獄！呢啲咪司底驊縱容狂徒虐待寵物嘅惡果囉！見微知著，佢可謂全冇惻隱之心，否則有乜可能對啲殘酷虐待動物者視而不見？見而不控？嗱！一場長命山火，大家睇到港人救寵物嘅無私愛心，功夫茶唔知司底驊睇見呢一幕人狗、人貓情義深，會否反躬自省而覺得汗顏？當然，以佢嘅冥頑不靈，或者又一反白眼甚至一笑置之也說不定！做高官嘅，有幾多識「反身求誠」吖！