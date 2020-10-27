世界視線：教師斬首積怨深　歐洲難解宗教仇

法國教師慘遭回教極端分子斬首，總統馬克龍矢言加強監管國內回教社區，但卻隨即引來回教世界不滿。土耳其總統埃爾多安直接辱罵馬克龍「有病」，應該「睇精神科」。法國政府不甘受辱，立即召回駐土國大使抗議。在宗教衝突的外衣下，事件揭示了以法國為代表的歐洲，與正在崛起的土耳其走向難以避免的權力碰撞。

法國教師被斬殺事件，本身就是歐洲日益激化的宗教矛盾縮影。隨着中東回教人口向歐洲的大規模移民，歐洲國家原來以基督教和白人為主流的社會文化體系遭到稀釋。在巴黎周邊的一些城區，少數族裔聚居區淪為無監管地帶。近年西方在利比亞和敍利亞推動革命並引爆戰爭，難民紛紛從地中海偷渡至歐洲，又進一步加重歐洲國家的負擔。

二○一五年德國總理默克爾帶頭向難民打開國門，雖成為一時佳話，但亦在歐盟內部引發極大爭議，刺激極右政治勢力抬頭，導致英國加速脫歐，歐盟陷入崩潰邊緣。教師被斬首成宗教積怨爆發的導火線，馬克龍迅速提出一系列強硬措施，顯然是欲從根本上加強監管和控制國內的回教社區，包括嚴查學校開支以及外國對清真寺的資助，以防極端主義滲透。

馬克龍揭竿而起，其他歐洲國家勢將紛紛跟從。例如德國警方就於上周末，突擊搜查柏林一間清真寺。埃爾多安等回教世界領袖顯然也看到了馬克龍的一舉一動，對歐洲回教徒的影響。埃氏就此警告，歐洲正在建立對抗穆斯林的新陣線，但這將令歐洲迎接自己的終結，它將從內部瓦解。值得關注的是，隨着土耳其泛突厥勢力崛起，今次事件中埃爾多安成回教世界發言人，猶如歐洲回教徒的「守護者」。法國官員亦指出，土國當局非但沒有在教師斬首事件中慰問法國，反而辱罵馬克龍，而土國民間亦發起罷買法國貨。與此同時，法國與土耳其在地中海主權、高加索亞美尼亞同阿塞拜疆戰爭等多個地區問題上針鋒相對。埃氏向馬克龍叫陣，預示宗教衝突仍是歐洲未來揮之不去的陰霾。