神州觀察：台海局勢趨兇險　備戰備荒是時候

湖南永州市一間小學近日被揭在體育課中除了操練傳統武術，更融入軍事戰術課內容，譬如讓學生以掃帚當槍扮掃射，或模擬戰爭中的廝殺搏鬥動作，甚有氣勢。所謂少年強則國強，少年雄於地球則國雄於地球，尤其是在台海局勢日趨兇險，中美關係不斷惡化的氛圍之下，深挖洞，廣積糧，備戰備荒工作不容忽視。

事實上，北京、山東、浙江、深圳、海南等省市政府近期都相繼發布了連串應急物資儲備清單，當中包括電筒、毛巾、餅乾、礦泉水及呼吸面罩、逃生繩梯、藥品、急救包等，呼籲民眾積極響應。消息迅即引發輿論猜測，認為當局此舉決非為了應對一般自然災害，所列更像是一份戰時物資儲備清單，聯想到目前台海及中美關係的嚴峻形勢，看着像是要打仗了。

既然國家當下面臨打仗的風險，那就應該抓緊時間及早做足防備工夫，戰時應急物資儲備是一方面，讓民眾掌握一定戰鬥技能乃至健體強身也都很重要，屆時一旦戰火延燒到自己身邊，或有能力與敵周旋一番，實在不行，至少還有能讓自己奔跑逃命的體質。由此看來，湖南的那間小學就很有危機意識和前瞻性，政府或需鼓勵更多的學校乃至動員全社會倣效，畢竟朝野間對於武統台灣的呼聲愈來愈高漲，最終不論是主動還是被動開打，甚或演變成中美之間的「必有一戰」，都應早作綢繆。

而從台灣民進黨當局近期的所作所為來看，亦不無「作死」的節奏，又是軍演，又是射導彈，又是增購美國軍火，處處與北京針鋒相對，台獨之路可謂愈行愈遠，愈陷愈深；美國方面更是一再逾越中美關係的原則底線，將「台灣牌」打得更加無所顧忌，種種迹象都顯示，台海戰事已呈一觸即發之勢。

值得一提的是，北京全國人大常委會近日就《國防法》修訂草案進行初審，針對原有的國家主權統一、領土完整及安全受威脅時可以進入國防動員和開戰的條款，加入了「發展利益」一項；其他修訂的內容還包括加強國防教育及對普通大專院校和高中學生實施軍訓制度等。

正如大陸國防部長魏鳳和所說，中國目前處於發展的重要戰略機遇期，面臨的安全威脅和挑戰更趨多元複雜，迫切需要對國防政策制度作出相應調整，為有效捍衞國家主權、安全、發展利益提供法律依據。只是也需看到，光靠修訂某些法例並不能解決問題，關鍵得有說到做到的決心和勇氣，須知就算按照修訂前的國防法例要求，對於台獨這類行徑早就該開打了，和統不行只有武統，否則就違背了維護國家領土主權完整的承諾；美國的軍機、航母連連犯境，為何不敢開槍放炮？