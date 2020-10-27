正論：通關無期百業殘　歲月蹉跎秋已晚

秋天將盡，疫境不退，政府救市無方，掏空庫房，兩期保就業計劃耗資以千億元計，將在未來數周內完結，卻沒有意思再推出。為德不卒，市道未見有長足改善，百業反彈乏力，其中尤以重災區旅遊業最岌岌可危，業界預測年尾裁員人數將會比國泰航空更甚，恐怕有八千人將會飯碗不保。

旅遊業界在絕境怒吼，約五十輛旅遊巴士昨日在灣仔一帶慢駛「遊行」，抗議政府對旅遊業支援不足。香港有三千多個旅巴司機，疫情下接近零收入，其中影響最大為駕駛跨境巴士及小巴司機，業界希望喚醒政府關注，再不施援便為時太晚了。雖然上周五開始放寬本地遊，但因為操之過急及措施混亂，反應未見熱烈。現時不足百分之五旅行社，有提供本地遊路線，剛過去周末周日，到處人山人海，但本地遊成團數目不多，對旅業復甦只是杯水車薪。本地數千名導遊及幾萬名領隊這年來接近零開工，要做其他行業工作維持生計，只是名義上留職，等到今年尾，相信不少旅行社面臨結業及大裁員，到時又多幾萬人失業。

其實政府的政策往往令人摸不着頭腦，自相矛盾。放寬本地遊，有導遊及領隊為多間旅行社帶團，三十人聚集共遊，其實亦有機會增加疫情擴散風險，政府既然接受這風險，為何對其他行業仍然死咬不放？酒吧業不滿政府限制酒吧於午夜十二時後不可營業，以及限制酒吧入座量及每枱顧客人數，令到本已疲弱市道雪上加霜。

以往每年這個季節壓軸盛事，萬聖節嘩鬼湧上街頭慶祝的場面，今年恐難復見。酒吧業界估計，今年萬聖節生意比往年大跌七成，海洋公園也放棄舉辦「哈囉喂」，氣氛更加失色。以往中環蘭桂坊一帶酒吧在這日水洩不通，今年首次在萬聖節期間推出平價酒精飲品及任飲啤酒優惠來吸客。業界呼籲放寬酒吧營業時間至凌晨二時，有東主更表示，願意接受專家建議，安排顧客不除口罩經飲管喝酒，以換取可以營業到凌晨。如此離地的建議都願意接受，由此反映酒吧業界寧願「飲鴆止渴」，都好過活活渴死。

歸根究柢，政府控制疫情屢現失誤，個案數字反反覆覆，未能予外界信心。內地與澳門早已通關，本港卻遲遲未能推出健康碼，通關無期，內地客想來也來不了。本港以往每日有五十萬名入境旅客，其中百分之七十來自內地，一下失去三十多萬顧客，等於「大水喉」關上。無論商界或市民，望穿秋水，等了又等，希望健康碼盡快推出，「米飯班主」重臨，為一池死水的市道帶來活水，可惜幾個月以來只聞樓梯響，高官不斷像人肉錄音機重複，大家都聽厭了「準備就緒」這四個字，實在比粗言穢語更難聽。

細如澳門可以做到，大如內地都實現了，本港作為國際金融中心，四小龍之一，全中國罕有進行了全民檢測的地方，竟然是通關最落後。春蠶到死絲方盡，蠟炬成灰淚始乾。各行各業如像枯乾凋謝的大樹，在這深秋落葉片片。嚴冬即將降臨，大家不但擔憂第四波新冠肺炎疫情，還有市道行情，冬去春來，港版健康碼會等到明年嗎？