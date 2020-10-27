對香港來說，在新冠疫情下，應怎樣選擇？中國內地經濟按購買力平價計算，在二○一四年左右規模已超過美國，但按市場現價計，仍少於美國。但疫情中兩國不同應對方法，中國成功、美國失敗。中美經濟的比例便起變化。今年一季度中國經濟收縮百分之六點八，但二季度回升百分之三點二，上半年合計已轉虧為盈。美國一季度下降百分之五，二季度更大跌百分之三十一點四，上半年平均仍屬大跌。以購買力平價計算，中國經濟超越美國更大。以市場價計算，中國差不多追上美國。

中國疫情已受控制，社會經濟正恢復正常，出口增加，反映出在全球受制於疫症，中國的生產恢復，競爭缺乏對手。三季度開始經濟增長會在內外因素帶動下有更大的發展餘地。相對而言，美國疫情還未受控制，確診者人數每天還在高位，即使勉強開放經濟，疫情同時蔓延，經濟還受打擊，且美國經濟依賴消費，可在失業率高企，民眾缺乏積蓄，消費乏力會帶來惡性循環。二季度經濟已是國際上衰退最嚴重的國家之一，三季度及其後相信恢復困難。即使濫發貨幣，亦因貧富懸殊，分配不均而難有積極作用。而政治爭執嚴重，導致社會動亂，政府施政受阻，美國這一兩年的經濟極不樂觀。若金融危機再爆發，經濟衰退會延長。

中美兩國在新冠肺炎疫情的衝擊下，表現高下立見，影響所及便不止這一兩年短期因素，而會演變為兩國的國際競爭加劇。現時已開始的新冷戰只會繼續，衝突會惡化，因為美國受損更要拚命維護其全球霸權。

在中美之間，香港怎樣選擇，是認祖歸宗，抑或倚靠美國的新殖民主義呢？中國內地的成績，不是單與美國比較，而是在全球範疇裏表現突出。二季度是G20國家中唯一經濟正增長。全球的主要經濟體系，美國以外，歐盟今年兩季分別下降百分之三點二和百分之十一點九。日本亦表現惡劣，兩季下跌百分之二點三和百分之二十八點一，英國則是下跌百分之二點五和百分之十九點八。即如印度，一直誇耀其經濟增長表現，一季度還有百分之三點一增長。但疫情一惡化，二季度便跌百分之二十三點九。中國才是一枝獨秀，雖受重挫卻可轉危為機，顯示出政府的領導力丶體制的韌性和社會經濟的綜合競爭力的水平。

在中美的對比下，其他國家亦會選擇。日韓與東盟各國等對美國圍堵攻擊中國有所抗拒，今後幾年，中美對比擴大時，它們選擇會更明智，從本國利益出發，中國會變得道多助。香港站在中國內地一方，只會有所得益，也多了進一步發展的支助和機會。