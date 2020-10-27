對「港人治港」之無能和走上邪路，威脅「一國兩制」，不但朝廷看到，國人看到，許多港人也看到，尤其是這場至今並未敉平的反修例風波暴亂和緊接而來的香江府衙抗疫表現極廢，反中亂港集團竟能成功組織部分醫護人員「政治罷工」，所有這一切令香港各界不能不高度關注，現在這種「港人治港」模式還能不能、應不應繼續下去，要不要作出重大的根本上的調整。

如果調整不遂，「港人治港」是否可考慮變更或人大釋法，或修改《基本法》，對中央授權及代表中央管治香港特區者重新「定義」，令「一國兩制、高度自治」掀開新一頁，重新出發？當年北京之所以授權「港人治港、高度自治」，是因為要繼續利用香港的資本主義，為社會主義「一國」作貢獻，中央這樣對待資本主義是有往迹可尋的。

中共建政初期，就對資本主義提出過「利用、限制、改造」的方針，目的是迅速恢復生產、發展經濟、穩定市場，令國民經濟向社會主義過渡，最終「完成生產資料所有制的改造」。當然，北京制訂「一國兩制」方針，保留香港資本主義制度和生活方式不變，只是出於「利用」，並未考慮「限制和改造」，因為朝廷並不認為對香港資本主義的「利用」，一定要在一段的時間內把它「限制和改造」成社會主義。

因此，中央很放心、很真誠的向「港人治港」授權，「高度自治」的搞好香港的資本主義。然而，事與願違，「港人治港」的實踐發展成了資本主義向社會主義「一國」不斷提出嚴重挑戰，他們「利用」中央的政策和誠意先是試圖「限制」繼而攻訐，最後乾脆打擊中央以圖向資本主義「獨立」、實體「分裂」一國邁進，為此他們逢中必反、反中亂港，無所不用其極。

當然，這樣的「港人治港」並不是大多數香港人所願見，也知道這樣的「港人治港」已危及香港根本利益，會跌入萬丈深淵。然而港人並不能自我革除毒瘤，毒瘤還會擴散，只有中央動大手術，治港方能脫胎換骨，救活「一國兩制」。