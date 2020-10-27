天下大勢分久必合，合久必分。俄羅斯總統普京日前表態稱不排除中俄建立軍事同盟，引起國際社會廣泛關注和諸多猜測。實際上，世界正處於百年未有之大變局，任何事情都有可能發生，任何可能性都不能排除。中國自從和前蘇聯分道揚鑣後，就一直奉行不結盟政策，避免和其他大國或集團「埋堆」，這無疑減少了許多不必要的麻煩。然而時移勢易，隨着世界格局發生根本變化，中國成為美國頭號戰略競爭對手，處處受到針對和打壓，繼續堅持不結盟政策，無異於膠柱鼓瑟。

美國能夠在全世界呼風喚雨，除了憑藉本身實力，也因為擁有諸多盟友，往往一呼百應，澳洲和加拿大等附庸國甚至甘願充當爛頭蟀。反觀中國，雖然已是世界第二大經濟體，但真正朋友沒有幾個，更別說盟友，以致在國際舞台上經常孤立無援，非常被動。尤其是近年美國不斷惡意攻擊中國，已到了蠻不講理的地步，卻沒有幾個國家出來說句公道話，可見中國確實需要檢討不結盟政策。中國古人擅長合縱連橫，遠交近攻，難道現代人反而沒有這種智慧？

對於普京不排除中俄建立軍事同盟的言論，中國外交部發言人回應，中俄弘揚傳統友好沒有止境，拓展合作沒有禁區。雖是外交辭令，反應相當正面，既然中俄面對共同敵人和威脅，理應聯手對抗，不應有任何禁區。

這不是單打獨鬥的時代。中國要在國際舞台上立足，發揮大國應有的影響力，就必須尋求真正朋友，形成堅實同盟，不能再畏首畏尾，綁手綁腳。冷戰時代美國「聯華制蘇」，到了新冷戰時代該是中國「聯俄抗美」。美國國防部長埃斯珀聲稱中俄加起來的盟友可能不足十個，其實盟友貴精不貴多，以中國的經濟實力，加上俄羅斯的軍事實力，一旦兩強結合，互為奧援，沒有任何國家和組織可與之抗衡。