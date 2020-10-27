回歸廿三年，人心未回歸，不單止政府部門內充斥港英舊電池及洋奴漢奸，部分香港人仍然把英國當作家鄉，恨不得引英兵入關。這當然是癡心妄想，米字國連脫歐也弄得一團糟，自身難保，對香港最多都是小動作，指手畫腳，希望取得甜頭。推出所謂BNO居留權，相信也是從經濟利益出發，吸引香港中產帶同資金投奔。

英國當局上周公布持有BNO護照港人移民的詳情，合資格者可在明年一月三十一日起申請BNO居留簽證，並且沒有對該等申請設有名額上限，預計首年或有五十萬港人憑BNO簽證移居英國，最終或會多達一百萬人。中方的立場是痛斥英方違反當初指BNO只是旅遊證件的承諾，並考慮反制，包括不承認BNO為有效旅遊證件，不可以透過BNO出入境中國，包括港澳，航空公司亦有可能不准接受BNO作為旅遊證件購買機票。這招反制對英國沒有具體傷害，而對港人的實際影響亦有限，因為大部分港人持有特區護照，可以以此出入境，免簽證國家亦較BNO為多。所以不少人都沒有申請或為BNO續期，英方亦沒有要求申請居留者要持有有效BNO護照，中方怎會不知道？之不過，動作姿態是一定要擺出來，以免人家得寸進尺，步步進逼。

有指中央擔心英方此舉助長暴徒氣燄，搞事後可以有人包庇收容，更加有恃無恐。但若從實際數據所顯示，暴亂分子只是佔人口比例極少數，很多人只是被社會氣氛感染，湊熱鬧洩洩怨氣，根本沒有需要亦沒有必要「逃亡」往日落帝國。撇除樓價這個特殊因素，英國生活指數比香港高，生活水平卻未見有優勢，而且西方把新冠肺炎疫情卸責中國，黃皮膚隨時成為攻擊目標，若再炒高當地樓價，成為英國人仇恨對象便十分不妙，務實的港人，應該沒有一百萬人會冒這個險吧！