香港不少人以政治取向先行，心理上對不同想法者抗拒，不問事情本質，先入為主對異己者排斥，結果有些本來非政治性的議題也成為禁忌。例如有人自稱本土派，提倡保育本土特色，卻時常被誤會，看成主張港獨，撥入禁區之列。

本來社區內的居民群起維護本身利益和價值，是理所當然，不一定損害其他社區和族群的利益，沒有甚麼需要反對。最重要是看清楚其目的和訴求，分開真正捍衞社區族群應有利益，還是別有用心，借艇割禾，借用本土議題追求個人政治野心，把真正關心本土福祉的團體邊緣化，把他們的本土主張扭曲為主張獨立分離。

近年一些地區的排外活動，有人認為大量內地遊客來某地區購物，是侵佔當地公共資源，騷擾本地居民生活，於是組織群眾攻擊購物的遊客，搗毀服務他們的商戶，製造族群衝突，煽動居民和政府對抗。其實社區居民組織起來，要求管制只顧做生意佔據道路，阻礙交通的店舖，禁止大量購貨的水貨客佔據行人道整理貨物，嚴格規定做水貨買賣生意的商戶遷進工廠大廈經營，便能解決問題。最重要是管理好道路交通，保證行人不受阻礙，居民生活不受干擾。現時社區生活所以發生問題，主要原因是政府未有因時制宜，恰當規劃管理。放寬內地居民來港個人遊，是當時解救經濟之道，但政府不能不管理不規劃，任由社區環境受破壞。區內居民群起保護社區利益，是自然反應。正因政府不作為，保護社區行動才會被別有用心者利用，變成反政府行為。

又如這十多年的環保運動，本來關心環境，敦促政府正視環境問題是值得支持，但一旦被政治野心者利用，變成凡政府措施皆反，反而阻礙了符合環保的政策法例推行。例如建垃圾焚化爐，長遠來說，垃圾焚化爐是處理垃圾的一個有效方法，已有外國先進設備運行，但因政府處理不當，垃圾焚化爐無處可建、垃圾堆填區不接受、連垃圾收費也遲遲未能上馬，到底應用哪種辦法處理，始終無法統一意見。

澳門土生葡人社區是本土派的另一典型例子：澳門的土生葡人族群是一個獨特群體，有其文化、生活方式、宗教和語言。現在澳門的土生葡人社區已剩下約七千人，自成一個緊密連結社區，定期舉辦活動交流。時代變遷，不少人家中已改說中文和英文，漸被同化。有心人正組織文化團體，致力保留他們的獨特本土文化。澳門文化司也一直撥款，鼓勵他們保育這分本土文化，多做這方面的研究和出版有關書籍，以廣流傳。