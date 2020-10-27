別看香港號稱法治之區，其實只要你夠膽又夠惡，兼有人撐腰，打橫行又得，開條路又得！壹傳媒黎智英涉違反《港區國安法》被捕，獲准保釋至今，每天大搖大擺口出狂言，不是向美國過氣高官逢迎獻媚，就是跟台獨眉來眼去，一副你吹我唔脹的樣子；至於西貢土豪更加乖乖不得了，光天化日之下於大環村及相思灣村非法開路疑借勢發展丁屋群，無本生利財源滾滾，唔到你唔服！

按道理，香港刑事法十分完善，要將上述犯罪分子繩之以法並不困難，但偏偏事與願違，漢奸黎固然有免死金牌，壞事做盡依然毫髮無損；就連西貢土豪都有保護傘，否則怎麼解釋，地政總署和規劃署皆明知上述地點有人非法發展土地，部分更涉官地，依然聽之任之，繼續任由涉事人「此樹是我栽，此路是我開」的無法無天？要知道，香港地少人多，最值錢就是土地，誰有土地發展權，誰就有大條財路。本來，只要依法辦事，市民並無異議，但經本報連日追蹤報道，全世界都知大環村丁屋群外的「丁路」涉及官地，相思灣村則為不能發展的綠化地帶，而且公私地皆有，當局不是依法檢控，揸正來做，反而放任自流，執法也是不情不願軟弱無力，無助遏止亂象，難怪市民愈來愈懷疑當中涉及官商勾結。

今時今日經濟低迷世界艱難，小市民為了片瓦遮頭捱生捱死，西貢土豪卻連官地和不能發展的保育地都要霸佔牟利，叫無殼蝸牛情何以堪！富者田連阡陌，貧者無立錐之地，這就是今日香港的寫照。港府既無力改善貧富懸殊，又無法增加房屋供應，連最基本的有法必依也做不到，廢柴政府怎不招人怨、惹人嫌？

不管怎麼說，西貢土地不是某些人的牟利工具，當局必須嚴正執法，讓市民知道香港還有法治；而漢奸黎更須依法嚴懲，繼續容許漢奸走狗公然勾結外部勢力，抹黑一國兩制，國家顏面何存！