我常打趣地說，香港反對派是智慧最低的一群人，普天之下罕見其匹，這個觀點似乎得到愈來愈多的佐證。沒有山谷襯托不出平地，沒有近日的泰國示威，就不容易凸顯出香港反修例運動的愚拙。

本欄早前說過，人家提出的「三大訴求」有理有節，不像香港「黃絲」的五大訴求互相矛盾丶邏輯混亂，貽笑於大方之家。

但這還不算，泰國有警察舉起三隻手指，表示對示威者的認同，可見當地警民的立場雖然不同，但彼此間似乎沒有不可逾越的鴻溝。反觀香港，示威者口口聲聲稱警察為狗，高喊「黑警死全家」，而且所謂的黑警定義廣泛，在不少示威者心目中，但凡是香港警察幾乎就可以稱為黑警，他們個個都該死，他們的妻兒也應同擔罪責云云。

香港的抗爭走上一條偏激、乖戾之路，扭曲人性，他們將一切異見者都視作要殊死拚殺的對象，完全沒有想過如何用理性去說服對方，用人格魅力去感召對方，一下子更將整條鋼鐵長城推到對立面，試問是何其愚蠢！

筆者從來不反對必要時，中央在香港動用武警或解放軍協助平亂，但一直估計北京不會這樣做，箇中原因，到今天你再參看泰國的示威就會明白。

保障社會安定的第一道防線是警隊，警察要槍有槍，要催淚彈有催淚彈，如果上下一心，堅決平暴，一定平得了，根本不假外求。最怕是警隊之中有人同情反對派，警察堡壘被人從內部攻破，第一道防線出現缺口。到那個時候，軍隊可能就要出動，組織起第二道防線。

去年，香港反對派歇斯底里地不停攻擊警隊，使警察與示威者之間幾乎結成了不共戴天之仇，京港政府的第一道防線由是變得固若金湯。呵呵！這樣一來，又何勞再動用其他的武裝力量呢？