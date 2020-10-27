為之於未有，治之於未亂。從政者應該都有這樣的警覺，要在事情尚未發生時就預防處理，要在禍亂產生前就早做好準備。然而，今時今日，吾人只見政府處處怠政，殺到埋身，仍然「好官我自為之」，唔嗲唔吊！

繼西貢大環村和相思灣村違法開路，本報踢爆以來，有關部門如地政總署、規劃署一味裝睡，踢一踢就郁一郁，怠政成咁，真係睇見都扯火，連立法會跨黨派議員都話要將之提上議事堂討論，睇吓究竟搞邊科？話口未完，本報記者早前報道，槍會射擊造成「子彈墳場」，其垃圾恐造成生態危機！事情又有新進展！

香港槍會後山早前被揭發遍布大量子彈膠塞、鉛粒、飛靶碎片形成「垃圾山」，涉嫌破壞大欖郊野公園環境；經本報報道後，槍會已開始清理射擊垃圾，並暫停飛靶射擊。之不過，問題係泥土中鉛粒污染仍未被合理清除，有機會影響生態，甚至流入城門水塘，危害食水安全。

有環團驗土，發現槍會附近山坡抽取嘅樣本，泥土中嘅重金屬如鉛、砷（砒霜）及銻超標嚴重，會對生態帶來嚴重影響。環保團體認為，鉛粒含有重金屬污染泥土，僅靠清理無法治本，要求地政總署與環保署主動協調，界定污染範圍及程度，同時要求香港槍會制訂預防及定期清理措施，不然反對飛靶射擊，部門亦應按地契予以處罰。香港槍會曾被票控一項放置物質於水務設施罪，最終因水務署搜證不慎而技術性脫罪，惟裁判官告誡該會要有良心，對市民與環境衞生負責。

大欖郊野公園緩衝區土地「中鉛毒」，專家形容「肉眼可見的寸草不生」，一旦鉛毒泥土或隨雨水擴散至附近農地甚或流向城門水塘集水區，污染水塘食水則大鑊！是以地政總署、環保署、水務署等切勿再各自為政，甚至互相推卸責任，沒有甚麼比關注百姓的健康更為重要，要盡快展開除污工作！