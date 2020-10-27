英國國民（海外）護照，引爆中英兩國近日外交戰，自從英國內政部宣布，持有BNO港人明年一月底起可申請特別簽證留英後，中國對事件的批評與反擊便升溫，但手法卻改變了，北京不再圍着英國議題起舞，反而直接祭出欲置BNO於死地招數，國家外交部明確地說，會考慮不承認BNO為有效旅遊證件，這一招打中英國以BNO吸納資金的七寸。

一九九七年前，英國政府懶理香港人，當時的英政府與港英高官設計了一個只有其名、全無其實的BNO護照，搪塞香港人。結果這個小紅本在《中英聯合聲明》中也被提及，中國勉強接受它是一本為香港回歸之路提供部分香港人信心保險的產品。誰料回歸多年，英國卻忽然推翻當年的決定，翻出小紅本，靈機一觸，借不少港人想移民、想做洋人的心態，推出了所謂BNO5+1移英方案。

說白了，英國人不是體恤及憐憫香港人，而是看中香港人的荷包，準備挖香港牆腳、挖資金、挖人才……英國內政部的狼子野心是從香港吸納移居者的資產，有說樂觀評估有數以千億元資金。何況，大批港人在當地生活的用度開支，也會為當地經濟帶來三百多億元稅收。今年七月，英國智庫「經濟與商業研究中心」（CEBR）便曾指，料有一百萬港人會循計劃到英國。

BNO持有人的人數一直存在不同說法，據說，持有仍生效BNO的港人有三十萬，擁有資格但護照已經過期的持有人有二百九十萬。也就是說，英國準備吸納、並估計有三分之一持有人會到英國。

計劃很美好，英國人連陷阱、戰壕都挖好了，誰料中國看破他們的計中計，外交部若不承認BNO為有效旅遊證件，那些以BNO為旅遊證件、已離境或將離境者都有風險。難以預料的是，內地可能還有後着，由於未知數難分曉，英國吸引百萬港人的計劃便難以成真。