自去年六月至本年八月，教育局接獲二百四十七宗針對教師的投訴。當中有教師被指在社交媒體發表仇恨言論及鼓吹暴力、使用偏頗及不恰當教材教學，以及作出違法行為。教育局至今分別向部分教師發出譴責信、書面警告、書面勸喻及口頭提示，以及取消一名教師的註冊。

筆者接獲很多投訴，包括通識科的投訴、「辱罵黑警死全家的老師」的投訴，如此多學生參與違法暴動被捕，情況非比尋常。教育局公布收到二百四十七宗投訴，卻一直沒有公開失德教師的名字，亦不知道整個處理過程，更只取消了一名老師的資格，且拖了如此長時間才處理，家長們十分不滿。有學生家長認為懲處欠缺阻嚇力，並擔心其子女受某些教師影響而變得思想偏激，進而參與違法活動。學生家長要求教育局設立公開處理投訴的機制。

筆者上周於立法會提問，鑑於英國、美國和澳洲有關當局一旦就投訴教師的個案展開調查或聆訊，便會公開有關教師的姓名、任教學校等個案詳情，教育局會否跟隨此做法？教育局局長楊潤雄答覆說，有意見認為教育局應倣效其他地區，公開專業失德教師的姓名及其他詳細資料（例如其任教的學校名稱、個案詳情等），希望議員明白，不同地區或國家的做法各有其背景、法律及程序，不能簡單地把外國制度中的一個部分移植到香港。

香港應學習西方公開失德教師的資料，教育局的回覆明顯有悖於國際教育的潮流。海外政府及私隱規管機構均認為有迫切需要檢討及改革私隱法例，大部分西方國家都就全面地保障個人資料私隱施行更嚴厲的制裁及法律。

儘管如此，英、美、澳等國家在個案展開調查或聆訊時便會公開教師的姓名。英、美、澳等西方國家都能，香港為何不能？楊潤雄拒絕公開失德教師資料的說詞及藉口，表明教育局堅持抱殘守缺、故步自封，拒絕教育改革。學生入世未深、欠缺足夠的辨識能力，對部分偏頗思想往往易於照單全收，而教育局把失德老師的私隱凌駕於學生的健全發展之上，更是本末倒置的做法。

醫生被投訴專業失德，醫務委員會都會公開醫生受罰的決定，這是本港大眾熟悉的處理專業失德的做法，其他的專業團體都有類似的做法。惟教師遭投訴，教育局即或已完成調查，查明屬實，甚至發出警告信或譴責信後，都不公開教師或學校的名稱，做法完全不合理。教育局不公開「違規失德」教師的校本教材和學校資料，處理投訴只採取息事寧人手法，家長想自行監察，也苦於沒有資料而無從入手、投訴無門，對香港的教育只會進一步失去信心。

教育局、教協、辦學團體與學校等多年來漠視家長知情權，隱藏失職失德教師的姓名。不少教師在校內外煽動仇警思想、參與違法抗爭等，有關問題茲事體大，須追究到底，公開資料是保障家長知情權，否則失德教師只會愈來愈肆無忌憚，最終受害的是下一代。