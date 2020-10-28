正論：倒完泥頭霸碼頭　村霸地署一家親

一國兩制，變成一港兩制。香港特別行政區內竟然有一處地方三不管，犯法沒有人執法，重現當年九龍城寨怪現象，本報四星期前報道西貢大環村遭人違法開闢道路，近日再獨家踢爆同區相思灣村有人在自然保育區倒泥頭，亦有非法開路疑為未來大規模建屋鋪出一條「黃金丁路」，事件涉及沒有取得「滿意紙」的「神秘丁屋」，今日本報再深入披露「神秘丁屋」業主原來又涉及僭建碼頭及霸佔官地當作私人停車場牟利，連串事件已經匪夷所思，地方部門至今零執法更加不可思議。

「神秘丁屋」業主名叫黃子洋，涉獵多個範疇，除了引起爭議的土地發展，四年前又利用西貢的地理優勢，開始經營水上活動生意，出租獨木舟，又派船出海送遊人到附近的島嶼，單是獨木舟生意估計月入近百萬元，利之所及，因利乘便，竟然在超強颱風「山竹」侵襲吹毀海邊設施後，趁機在泥灘上推土，落石屎僭建斜台延伸入海，儼然是一個私人碼頭，出租獨木舟都由此落水出海。水上活動店又在附近設沖身處及廁所，排放污物擾民破壞衞生。

人心不足蛇吞象，該所水上活動店左霸右霸，竟然連旁邊官地也不放過，眼見假日遊人如鯽，沒有足夠地方泊車，竟然把官地擅自劃作泊車位，每輛車收費五十元，猶如買路錢，袋袋平安。該店更沒有掛出商業登記牌照，亦沒有公司註冊處紀錄，懷疑無牌經營，有瞞稅逃稅之嫌。顧客若在活動中發生意外受傷，亦難以索取賠償。村民雖然看不過眼，但由於黃子洋與村長關係密切，許多問題迎刃而解，許多人敢怒不敢言，即使曾經向政府部門舉報，但至今未見有任何跟進。

倒完泥頭霸碼頭，非法鑿地剷林開路，又在相思灣海岸線倒石屎，霸地收費泊車，村霸簡直無法無天，全村都知道的事，唯獨政府卻沒有表示。本報向多個部門查詢，反應都似是如夢初醒，環保署說沒有收到投訴，規劃署及屋宇署表示正了解事件，之後再回覆或跟進。部門後知後覺，村民之前的投訴是否石沉大海，還是有人故意包庇，把投訴都擋下了，不開檔案跟進。朝中有人好辦事，有保護傘就不怕風大雨大，只是上得山多終遇虎，紙包不住火，被傳媒揭發。

相思灣村變成西貢特區，村霸變成特權分子，官商勾結之說，不脛而走。當中尤以地政總署最令人氣憤，不但執法懶散，而且面對傳媒提問，態度敷衍。黃子洋所擁「神秘丁屋」未獲當局發出「滿意紙」，即是沒有合約完成證明書或完工證，法律上不能出租亦不能自住，安全成疑，住戶遇事恐怕得不到應有保障。但該幢「神秘丁屋」不但曾經出租，亦曾經有人叫價一千八百萬元全幢放售。本報曾向地署查詢，該署起初以私隱為由拒絕交代，數小時後才承認該丁屋無滿意紙，態度閃閃縮縮，當中恐有不可告人的隱情，未能做到向市民及傳媒問責的本分，反而予人包庇護短之感。

地政總署與轄下地政處，職員長年與地方勢力打交道，而土地用途涉及金額龐大，容易有利益輸送，瓜田李下，廉潔及操守備受質疑。二○一六年的貪污舉報，地政總署排第二位，有七十五宗投訴，上升幅度顯著，而且連續三年增加。立法會議員憂慮土地問題涉及以權力謀取私利和官商勾結。事實上地政總署的確屢爆醜聞，高級人員如助理署長林嘉芬亦曾經涉及買地獲利，被懷疑以權謀私，及違反「公職人員行為失當罪」，停職接受調查，但最後以證據不足為由，不予起訴。

今次西貢連串侵權事件，情節嚴重，村霸橫行霸道，部門執法無期，實在令人有合理懷疑涉及包庇。地政總署及相關部門，有沒有任何機制防止職員以權謀私，例如每年申報利益。同時，在職責安排上，如果某些人停留在某地區或崗位太久，容易耽於安逸，得過且過，而且日子久了，或會與地方勢力走得太近，過從甚密，形成利益集團一家親，發展不法勾當。為了防止腐敗，部門應該有定期調動職務地區的規矩，務求新人事新作風，不能讓濁流停滯成臭坑，必須掃除習非成是的歪風。

《東方日報》發揮第四權，捍衞公義，為市民發聲，雖然官府包庇村霸，本報不畏強權，無懼惡爺，把連串侵權事件真相揭發，已經就西貢相思灣村事件去信申訴專員公署投訴，提出多項提問，質疑地政及規劃部門涉行政失當並要求跟進。立法會議員和關注團體亦非常重視事件，計劃交予立會討論及處理。當局必須盡快執法，追究幕後黑手，及向公眾交代來龍去脈。若涉及塞責瀆職，須加以處分或檢控。廉署及警方亦應該關注事件，在適當時候介入調查。

法律面前，人人平等。土地資源珍貴，青山碧海黃土屬於廣大市民，不能讓人霸佔。丁屋權利需要尊重維護，政府卻必須阻止不法之徒濫用丁權牟私利，侵權違例，破壞環境。相思灣村淪為三不管地帶，證明地政等相關部門未能有效運作，大刀闊斧換血改革，刻不容緩，香港絕不容出現「西貢城寨」。