神州觀察：對台售武違原則　制裁美企捍利益

台海局勢近期愈趨緊張，主因是島內台獨勢力挾洋自重，頻繁與大陸搞對抗，以武拒統的做法更令兩岸和平統一愈來愈看不到希望。而以台灣作為制華戰略重要棋子的美國，當然樂見其成，並不斷向台灣出售武器，可謂各取所需，彼此遂願，只是此舉早已越過中美關係底線原則，讓大陸無法接受，日前憤而決定向參與對台售武的三間美國企業實施制裁，以彰顯捍衞國家利益之決心，卻不知能否奏效。

三家美國企業分別為洛歇馬丁、波音防務及雷神公司，售台武器包括高機動火箭系統、M57陸軍戰術導彈系統、AGM-84H擴大反應型距外陸攻導彈及國際野戰炮兵戰術數據系統等，總值約十八億美元，這亦是美國總統特朗普上任以來第八次批准對台軍售。大陸外交部發言人趙立堅對此表示強烈譴責，指美方此舉嚴重違反了一個中國原則及中美三個聯合公報規定，嚴重損害中方主權及安全利益，為捍衞國家主權及安全利益，必須作出相應反擊。

需要指出的是，北京今次之所以反應強烈，是因為該批售台武器突破了過往以防禦性能為主，具有很強的進攻性，勢會對大陸東南沿岸地區的軍事或民用目標構成威脅。只是具體制裁內容尚未可知，更不知道制裁最終會否付諸實施，因為過往美國對台軍售已持續多年，像洛歇馬丁、雷神等公司都曾被北京列入制裁名單，結果似乎都不了了之；再如北京今次只針對子公司波音防務，而非直接對準波音公司，都予人姿勢大於實際之感，仍然不像要動真格的樣子。

這種尷尬情形的出現卻也不無原因，首先這三家美國企業與中國並無多少直接業務往來，想制裁也沒條件，至多是在民用、商務等領域存在某些關連業務。波音公司的商用飛機生意倒是與華「關係密切」，過往中國沒少大手筆開出訂單，但這也是出於中國自身的實際需要，不買不行；況且就算為了制裁不再與對方交易，已買的飛機保養維護等方面仍然離不開對方，要是真能下得了手，恐怕中美貿易戰初期就被拿來反擊美方了。此外，還有與香港息息相關的雷神公司，因為本港所用航空交通管理系統正是來自對方，港府若響應制裁，後續影響同樣會很麻煩。

有鑑於此，美國政府總可肆無忌憚地突破中美關係底線，一再對台軍售，以致北京剛作出制裁美國三家企業的決定後，美方立即宣布再向台灣出售一批價值二十多億美元的軍備。尤其是該套魚叉導彈系統可將火力延伸至對面的大陸沿岸一百公里範圍，為台獨勢力以武拒統再添「保障」，卻也讓北京再陷尷尬境地，不知大陸當局將如何應對？