功夫茶：上海仔潛逃作惡　理應引渡連根拔

白楊多悲風，蕭蕭愁殺人。古時呢種天氣正是秋決死囚之時！而江湖中人斷言，棄保潛逃多時、本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻，犯案遍及黃賭毒黑及洗黑錢，喺各地政府聯手打擊下已走向末路，只能靠賒借度日。

嗱！呢條趴街背信棄義賤格到人人喊打！天地之大，根本就無一寸可以畀佢容身。早前江湖中人已斷言，上海仔「獵狗終須山上喪」！功夫茶都相信條趴街走唔出「善惡到頭終有報，高飛遠走也難逃！」的結局。

上海仔條趴街話就話「游走歐洲各國」，風騷溝意大利妹咁話，其實佢貪威識食，咪又係不斷打長途電話畀中港澳人士「籌旗」度日，據云由五十萬元至百萬元不等。不過長貧難顧，打多兩次撲水就變神枱貓屎，神憎鬼厭㗎啦！一個人賤格樣衰，根本唔會知乜叫「以利害義」，身不正言不順，更加連江湖規矩也不顧！

看官，上海仔人不在港，其爪牙仍秉持其喪盡天良嘅劣行，最新一宗案件竟然連一個讀小一嘅六歲細路女也不放過。據悉係為咗追討女童外公三百萬港元，女童外公與人有生意上嘅金錢糾紛，而上海仔嘅爪牙竟然喺女童就讀嘅沙田大圍一間小學門口伺伏，窺準女童乘校車抵達學校，就喺佢準備進入校門前，不動聲色突然從後向佢狠狠地淋潑橙色漆油，致其校服、書包、一身霎時染成橙色，得手後就拔足逃走！

阿哥！一人做事一人當，江湖多風波，都要顧及江湖規矩㗎，起碼禍不及家人！有道是「人在江湖飄，怎能不捱刀」？蠱惑仔隻揪又好，群鬥又好，目標鮮明，山雞劈山豬，開膛破肚，都唔會亂劈到途人啦！喂，依家鬼鬼祟祟偷襲一個無辜嘅六歲細路女，淋人漆油，嚇到小女孩一世有陰影，真係畀屎餵都便宜咗呢啲人渣敗類！講真，係上海仔啲咁趴街嘅爪牙先做得出，怎不人神共憤呢？據警方消息，先後拘捕咗兩名上海仔爪牙，其中一人為「貼招黨」頭目「金毛文」嘅黨羽。

「貼招黨」又係上海仔為咗勒索富豪，數年前曾僱用本地和南亞幫人士貼街招，無中生有抹黑、恐嚇多名富豪。警方早喺一六年曾採取行動，拘捕「金毛文」等人，有晒證據，案件最終不了了之。嗱！上海仔販毒作惡，縱遇天羅地網卻每次都能聞風先遁；有前退休警司甚至出席佢嫁女宴且坐到主家席，兵賊一家親，令人深感上海仔屢獲司法警務保護傘包庇。上一任警隊一哥拉唔到呢個人渣，唔知點解又冇引渡，上海仔潛逃多年而其爪牙仍然無惡不作，政府及警方理應竭盡所能，引渡佢回港，將其爪牙連根拔起，咁香港就一天光晒！