世界視線：大法官投桃報李　特朗普機關算盡

就在美國大選投票前八天，由共和黨控制的國會參議院通過任命保守派女法官巴雷特，出任最高法院大法官，並於同晚宣誓就職。保守派大法官斯卡利亞於一六年去世，當時距離大選還有八個月，同樣由共和黨控制的參議院以「應由選民決定」為由，拒絕為奧巴馬委任的大法官人選舉行聽證會；如今距離大選八天，共和黨人卻不顧一切保送巴雷特上任，兩者對比之鮮明，令人咋舌。

隨着巴雷特接任大法官職位，保守派對自由派法官的比例，進一步擴大至六比三，一般預料婦女墮胎權以及性小眾平權等，將會受到影響。更有甚者，特朗普委任的三個大法官，最年長的卡瓦諾也只是五十五歲，考慮到聯邦法院大法官實行終身制，很有可能保守派在未來二、三十年仍能保持此一優勢。

而巴雷特出任大法官的最大受益者，肯定非特朗普莫屬。最高法院即將展開對奧巴馬醫改的聆訊，眾所周知，特朗普視奧巴馬醫改為眼中釘，必欲去之而後快。更重要的是，特氏早已把醜話說在前頭，一旦選舉結果不利，將就郵寄投票等問題入稟最高法院，由此引申出一個問題：巴雷特是否應該避嫌？

《紐約每日新聞》一篇評論文章指出，聯邦法院是全美國唯一一級法院，它沒有為法官訂立正式操守指引，大法官是否避嫌純屬個人決定，毋須向公眾交代，例如巴雷特的恩師斯卡利亞與前副總統切尼分屬好友，雙方經常聯袂打獵，但斯氏仍拒絕在有關切尼的案件上避嫌。巴雷特雖非特氏好友，但後者認定她會在關於大選結果的裁決上「投桃報李」，令巴雷特的公正性備受質疑。

巴雷特今天的處境，恰恰正是前司法部長塞申斯所面對的，後者由於在通俄調查上避嫌，徹底惹怒了特朗普。特氏當時就曾說過，如果塞申斯不願主導通俄調查，應該早跟他說，好讓他「另請高明」。然而巴雷特比塞申斯強的是，即使特朗普最終成功連任，也難以對巴雷特秋後算帳；對一個「背叛」自己的人無可奈何，相信對特朗普而言是嶄新的體驗。