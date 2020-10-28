澳門特首的二○二一年度施政報告定於下月十六日發表，香港特首的施政報告在延期之後，會否與澳門同期發表，抑或在澳門之前或之後？

林鄭月娥說十月底中央舉行會議，她沒法如前所說到北京徵求中央部委的意見，或爭取她強調的惠港政策。十九屆五中全會九月底早定日期，而林鄭上京是施政報告延期才作決定。她北上現定在十一月初，施政報告相信可以趕在十一月中發表，與澳門同步或差不多時間。

五中全會審議「十四五規劃」和二○三五年的遠景目標，兩者都屬內地政策範疇，不涉香港。但是香港的發展規劃與政策制訂，不可能漠視中央的規劃，二○三五年的目標亦一樣。香港特區政府早應參考研究，從而使本港的政策不會與內地政策相悖，更予以配合來有利於香港。

不過，以香港受殖民地培養的政務官不屑或不懂內地的五年規劃，在原來的施政報告相信不會參考早經制訂的「十四五規劃」草案，也不會與之有所配合或連接。這些港官眼中心內，香港還是殖民地時代一樣，畫地為牢，可以與英國、美國連接，卻絕不應與內地協調、合作。香港與內地的關係只是內地制訂惠港政策，單方面照顧香港的既得利益而已。回歸二十多年，這種心態不變。林鄭月娥不是說施政報告延期發布也是為了爭取中央政府的惠港政策嗎？

殖民地時代的施政報告是支離破碎的政策大雜燴，但背後卻有一以貫之的政府治理方針與原則，只是這些都是殖民地英國官僚制訂，不經香港政治討論，有所修改也不公開宣布。但政務官們不懂其中奧妙，回歸之後蕭規曹隨，不懂英國的統治方針，只抄襲支離破碎的報告形式，施政報告和特區的施政變成中下層官僚主宰的個別政策措施。特首及問責官員沒有全局的觀念，也無全局的掌控。上下兩層皮，下一層皮主導，上一層皮不是無所事事，便是空言。

林鄭月娥即使想做事，既不懂也無力，在政治動亂與大疫之前，政務官的無能便全然暴露。然而，中央政府已不再放任特區這個班子胡混度日，施政報告總的要拿出來，也要中央政府滿意。憑林鄭月娥與她個別親信北訪中央部委幾天便可以合格地修改嗎？她也沒有藉這個時間認真在香港諮詢，認真地做調查研究來提出確實可行也切中時弊的政策，結果可能是中央政府再次否決，或中央部委替特區代勞，二者都不是香港與內地所願見的。

其實，沒能力而尸位素餐，倒不如退位讓賢吧！