回歸二十三年，香港各方面管治無能，亂七八糟，政治上衝擊「一國兩制」，經濟民生上大幅滑坡，思想文化教育上「港獨」分裂思潮泛起，愛國主義倍受打壓，港英餘孽、洋奴走狗、反中亂港之人霸佔染指管治領域。

這樣的局面，令「港人治港」的安排被強烈質疑，究竟「港人」能不能治理香港？甚麼樣的「港人」能擔負起治港重任？治港「港人」是何定義？參加「治港」的是不是一定要有「香港永久居民」身份？司法機構的「高層人員」不是有不少人根本乃外籍人士、根本沒有港人身份嗎？

類似狀況在香港行政、立法領域和財經、金融、高等院校等領導層，不是也大量存在嗎？可見所謂「港人治港」不過是一種「通俗」順口說法，事實是不管甚麼「身份」、「出處」、「背景」的人，只要擔任了香港某領域、某方面、某機構的管治工作，皆屬「港人治港」也。

而這些「身份」、「出處」、「背景」更毋須「調查」是何「黨派」，共產黨、國民黨、共和黨、民主黨、保守黨、工黨……都不在話下，其身份無論是明是暗、是否告知他人也不在話下。

最近，兩名清華大學學者獲薦出任香港大學副校長，其中一人被指是中共黨員，立刻觸動了「逢中必反」、「逢共必反」之人的脆弱神經，視為洪水猛獸，要求校方延遲表決，聲稱會「影響學術自由」，會「讓校內師生感到不安」云云。

這樣的無知無理、少見多怪，當局完全可以由得他們擔驚受怕，對其「嘿嘿兩聲冷笑」最好。不僅如此，港大此舉還應該發揚光大，其他領域和單位也應有樣學樣，聘用內地各方面精英加入「治港」行列。這種做法在香江府衙管治團隊尤其難行，然而此乃落實中央全面管治權的可行步驟。

以此觀之，目前香港大學的校長和兩名獲薦出任副校長的人選都有「內地背景」，實有深遠意義。當然，港大也好，社會上也好，都會有「噪音」，但不必理會，讓其哀鳴好了。