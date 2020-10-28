隨着中美博弈愈演愈烈，有些美國政客不斷叫囂要與中國經濟全面脫鈎。這分明是裝腔作勢，如果脫鈎真的如此簡單，美國早就脫了，何必還要大聲疾呼。有美國媒體指外資企業與中國脫鈎的直接經濟代價將高達一萬億美元，其實這還不包括退出中國市場的潛在損失，中國經濟一枝獨秀，消費潛力巨大，外資不會不懂得算這筆帳。

中美經濟此長彼消，特別是新冠肺炎疫情影響之下，兩者恰成鮮明對比。美國製造業空洞化，許多產品嚴重依賴進口，以致這些年貿易逆差不減反增。相反，中國製造業門類齊全，且擁有龐大內需市場，既有條件推動內循環，也有能力推動外循環。由此可見，中美經濟若真的全面脫鈎，受損的將是美國，而不是中國。

事實擺在眼前，中國是第一個擺脫新冠肺炎疫情的國家，更是全球唯一維持經濟正增長的主要經濟體，外資投入經短暫下降後也迅速回升。反觀美國等西方國家至今無法控制疫情，經濟復甦更是遙遙無期，只能望天打卦。特朗普一直要求企業回流美國，但實際上，許多大企業不但沒有回流，反而繼續增加在華投資，部分美資企業更將中國形容為支撐業績的關鍵因素。

拋開疫情等影響不說，單是特朗普不確定的政策就嚇怕不少外資。美國商務部數據顯示，一六至一九年全球各國在美直接投資驟降九成八，可謂慘不忍睹。更諷刺的是，美國政府在貿易戰下向農場主補貼了數百億美元，但相關破產個案反而急增兩成，這就是特朗普吹噓「很容易贏」的真相！形勢比人強，美國打壓中國力不從心，經濟脫鈎更是自欺欺人，無計可施之下，只好挑動意識形態之爭，企圖以新冷戰對付中國。但華府政客們似乎忘記了，美國已不是過去的美國，中國更已不是過去的蘇聯，新冷戰不可能損害中國，只能加速美國霸權的衰落。