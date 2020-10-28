新界的西貢有「香港百慕達」之稱，因為之前曾經發生多宗行山人士神秘失蹤，部分案件更加轟動一時，成為多年懸案，有人言之鑿鑿，說在西貢有「結界」，不小心闖進去便去到另一空間。這些都是沒有真憑實據，胡亂猜測，然而，西貢的確有很多神秘事件在上演，牽涉侵權霸地違法行為，卻沒有政府部門干涉，令人懷疑當地是否另外一個世界，為何特區的法律沒有遵守，執法部門扮盲，利益歸於幕後黑手？

本報近月接連揭發西貢大環村非法開路，以及相思灣村黃金丁路和神秘丁屋，破壞環境侵害官地，引起各界關注，可是經過多個星期，大環村非法開路未見有執法檢控相關人士，亦未動工還原鑿開的官地及綠化帶，而相思灣村的黃金丁路亦擺在眼前，是一條活生生、不容抵賴的罪證，真不明白地政及規劃部門等官員，究竟在等甚麼？還不動手撥亂反正，是否要傳媒三催四請？本報早已去信申訴專員公署，就相思灣村事件發出七大提問，希望可以追究相關官僚。

相思灣村事件牽連甚廣，相信會愈查愈揭愈多驚人內幕，本報今日又踢爆神秘丁屋幕後有人在區內胡作非為，連海面也敢填平作碼頭，霸佔官地闢作私人車場，偷用公眾資源，用來方便自己的勾當，簡直視法紀如無物，好像不怕有人拉，地方官僚竟然啞忍，究竟是真的看不到，還是有需要扮作看不到，隻眼開隻眼閉，一家便宜兩家着！

這些被揭發的侵害土地事件相信並非偶然，僅屬冰山一角，殺頭的生意都很多人做，何況做了不用負責任，連還原土地也不需自己出錢，天下間有如此便宜着數的事，並非發生在第三世界，而是發生在號稱國際金融中心的香港，當局如果還不採取行動，任由土霸肆無忌憚，其他人有樣學樣，還談甚麼法治，不如盡快宣布法治已死，誰大誰惡誰正確！